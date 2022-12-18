ميسي ومارتينيز ومبابي.. هذه جوائز كأس العالم 2022
فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال قطر 2022، بعدما قاد بلاده للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 36 عامًا.
وسجّل ميسي -(35 عامًا)- سبعة أهداف في مونديال قطر، من بينهم هدفان في المباراة النهائية أمام فرنسا، والتي حسمها التانغو الأرجنتيني بركلات الترجيح 4-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
سمو الأمير يتوج ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في مونديال قطر#الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 #FRA | #ARG pic.twitter.com/O7nmrWDSn0
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
وفاز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن فاز باللقب مرتين من قبل في 1978 و1986.
وتوّج النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة، بعد تسجيله ثمانية أهداف من بينهم: ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية على ملعب لوسيل.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواسي مبابي#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الارجنتين_فرنسا#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7GWgozIdDj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2022
وفاز الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس مرمى في المونديال، بفضل تصدياته المبهرة والتي قادت بلاده لمنصة التتويج.
مارتينيز حارس #الأرجنتين يتوج بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في مونديال قطر2022#الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 #FRA | #ARG pic.twitter.com/dsxFqvzPSA
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
كما نال لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز -(21 عامًا)- جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم.