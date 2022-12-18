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لوحات مميزة في حفل ختام كأس العالم 2022

FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France
18/12/2022-|آخر تحديث: 18/12/202205:53 PM (مكة المكرمة)

شهد حفل ختام كأس العالم 2022 في قطر عرضَ لوحات فنية متنوعة نقلت جوانب من التراث الفني للمنطقة، وتقديمَ عروض مميزة سبقت المباراة النهائية للبطولة في ملعب لوسيل بين فرنسا والأرجنتين.

وتحت أنظار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمن حفل الختام توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، والتي جرى تقديمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب في حضور كوكبة من الفنانين.

وأدى دافيدو وعائشة أغنية "هيا هيا"، بينما قدّم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية "أرحبو"، بالإضافة إلى الفريق النسائي المكوّن من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال الكامل، والذي أدى أغنية "لايت ذا سكاي".

كما شهد حفل الختام عرضا راقصا على أنغام الموسيقى وسط حالة من التفاعل والحماس في المدرجات.

وألقى الشاعران تميم البرغوثي ومحمد ولد بمبا قصيدة "عين الرضا".

وجرى إطلاق منطادين بألوان العلمين الأرجنتيني والفرنسي في الهواء الطلق، كما زينت الألعاب النارية سماء المنطقة.

المصدر : الجزيرة + وكالات