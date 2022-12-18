غاضب ولا يتواصل مع ديشامب.. لماذا رفض بنزيمة حضور نهائي كأس العالم 2022؟

سيكون المهاجم كريم بنزيمة من أبرز الغائبين عن المشهد الختامي لكأس العالم 2022 بعد رفضه حضور النهائي الذي سيجمع اليوم الأحد منتخبه فرنسا أمام الأرجنتين في ملعب لوسيل.

وغادر بنزيمة معسكر المنتخب الفرنسي قبل يوم من بداية كأس العالم بسبب إصابة عضلية، وتردد اسمه كثيرا في الأيام الماضية بعد تعافيه من الإصابة وعودته لتدريبات نادي ريال مدريد، وطرح البعض فرضية عودته للمنتخب للمشاركة في النهائي إذ إن اسمه مدرج في قائمة الفريق ولم يتم تعويضه بلاعب آخر.

غير أن المدرب ديديه ديشامب أغلق الباب أمام أي عودة محتملة، وقال في مؤتمر صحفي أمس السبت "أعلم أن هناك بعض اللاعبين أصيبوا، كريم بنزيمة من بينهم، لوكاس هيرنانديز أصيب في المباراة الأولى، ومنذ تلك اللحظة لدي 24 لاعبا في فريقي".

وأضاف "هناك لاعبون تحت تصرفي. لذلك، لا أعتقد أن من العدل مع هؤلاء اللاعبين السؤال عن لاعب غير موجود. لست مسؤولا عمن سيحضر لمشاهدة اللقاء، سواء كانوا لاعبين سابقين أو مصابين؛ الأمر ليس له علاقة بي. أركز على فريقي واللاعبين المتاحين، فقدت هؤلاء اللاعبين من فريقي رغم أنهم كانوا ضمن التشكيلة الأساسية".

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن بنزيمة رفض السفر إلى قطر برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وجه الدعوة لعدد من النجوم السابقين وبعض اللاعبين الذين حرمتهم الإصابة من المشاركة مع منتخب "الديوك" لمرافقته في الطائرة الرئاسية لحضور نهائي المونديال.

وأثار بنزيمة التكهنات بشأن أسباب رفضه السفر لحضور النهائي عبر صورة نشرها بحسابه في منصة إنستغرام وأرفقها بعابرة "غير مهتم".

وأوردت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) معلومات عن انقطاع خطوط التواصل بين بنزيمة والمدرب ديشامب منذ مغادرته بسبب الإصابة، وقالت إن اللاعب والمقربين منه غاضبون من طريقة تعامل الطاقم الطبي للمنتخب الفرنسي مع إصابته.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيمة (34 عاما) كان يرغب في البقاء مع المنتخب للعلاج والحفاظ على فرص المشاركة في آخر كأس للعالم في مسيرته، وفوجئ بعدم استدعاء لاعب بديل بعد مغادرته معسكر المنتخب.

وكان بنزيمة قد كتب بعد إعلان إصابته "لم أستسلم أبدا في حياتي، ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما كنت أفعل دوما، لذا فإن الأسباب تحثني على ترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة فريقنا على خوض كأس عالم رائع، شكرا على كل رسائل الدعم التي قدمتموها".

يذكر أن بنزيمة سيحصل على ميدالية ويكتب اسمه ضمن المتوّجين بكأس العالم في حال فوز فرنسا على الأرجنتين اليوم، لأن اسمه مدرج ضمن قائمة 26 لاعبا التي قدمها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لنظيره الدولي (فيفا) قبل بداية البطولة، ولم يستبدل بلاعب آخر.