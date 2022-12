كشف فيها عن أحلامه والوظيفة التي يتمناها.. صحيفة أرجنتينية تنشر مقابلة مع ميسي بعمر 13 عاما

بمناسبة المباراة النهائية لكأس العالم 2022، أعادت صحيفة أرجنتينية نشر مقابلة قديمة مع النجم ليونيل ميسي حينما كان يبلغ من العمر 13 عاما، حيث كشف فيها عن طموحاته المستقبلية، ورياضته المفضلة غير كرة القدم.

وتعوّل الأرجنتين على ميسي لقيادة البلاد للتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1978 و1986، حين يواجه "التانغو" منتخب فرنسا في نهائي مونديال قطر 2022 بعد غد الأحد على ملعب لوسيل.

ونشرت صحيفة "ديارو لا كابيتال" (Diario La Capital) التي تتخذ من مدينة روزاريو مقرا لها، مقابلة مع ميسي الصغير أُجريت قبل 22 عاما معه حينما كان لا يزال لاعبا مع فريق الناشئين بناديه الأم نيولز أولد بويز.

وخلالها قدّمته على أنه لاعب صاعد وقادم بقوة من أكاديمية نيولز أولد بويز، مشيرة إلى أنه يتمتع بموهبة واضحة، على الرغم من قصر قامته، وأنه خطف الأنظار بقدرته على مراوغة أكثر من لاعب منافس وتسجيل الأهداف.

An interview with a 13 year old Lionel Messi…

Some of the answers are gold 💛

A film: Baby's Day Out.

A food: Chicken and sauce.

A job: PE teacher

A dream: To play for Argentina.

What does Newell's mean in your life? Everything, absolutely everything.

