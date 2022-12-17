سنعود أقوى.. أبرز تصريحات الركراكي ونجوم المغرب بعد مباراة كرواتيا

بدا مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي ولاعبوه فخورين بما تحقق من إنجاز تاريخي في كأس العالم 2022، رغم خسارة المركز الثالث بعد الهزيمة اليوم أمام كرواتيا 2-1.

واتفق الجميع على استثمار الوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ المشاركات العربية والأفريقية، للعودة أقوى مستقبلا، والمنافسة على الألقاب في المواعيد القريبة التي تنتظر "أسود الأطلس".

وفي ما يلي أبرز التصريحات بعد مباراة كرواتيا:

المدرب وليد الركراكي: إنها خسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقة. لقد رأينا فريقا لم يستسلم. ليس لدي أي عتاب على اللاعبين، الفريق قدم كل ما في وسعه حتى آخر دقيقة من المباراة. سعداء بكوننا من أفضل 4 منتخبات في العالم. سوف نتذكر مباريات كثيرة، وسنعود أقوى. لقد وحّدنا بلدنا لمدة شهر، وكان الجميع سعداء. لدينا مزيد من العمل لنقوم به. مباراة نصف النهائي وكذلك مباراة المركز الثالث أظهرتا حاجتنا للعمل بشكل أكبر لكي نكون في أفضل مستوياتنا دائما.

هدف المغرب والأفارقة في يوم من الأيام الفوز بكأس العالم. لقد تعلمنا كثيرا من هذه التجربة. نحن لسنا بعيدين (عن المنتخبات الكبرى). أعتقد أننا من بين أفضل أجيال أفريقيا لكننا لسنا الأفضل. قلت للاعبي إنه يتوجب عليهم الفوز بكأس أمم أفريقيا لنكون الأفضل في القارة. قبل أن تكون ملكا في العالم، يجب أن تكون ملكا في بيتك.

الحارس منير المحمدي القجوي: سعيد وفخور بهذه المجموعة. حققنا نجاحات كبيرة في هذه البطولة. نشكر الجماهير على دعمهم في كأس العالم. كنا نرغب بالعودة إلى المغرب مع المركز الثالث.

المهاجم أنس زروري: لم نكن محظوظين اليوم. نشكر المشجّعين في الملعب وحتى الذين دعمونا من منازلهم. شعرنا بالفعل بالقوة المغربية في هذه البطولة. لم نكن الوحيدين الذين صُدمنا، بل كل العالم الذي رأى أن المغرب بلد جميل قادر على دعم فريقه بصرف النظر عن النتائج.

المدافع يحيى عطية الله: أوجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين والجماهير التي دعمت الفريق بكل قوة طوال منافسات المونديال. الوجود بين أفضل 4 منتخبات في العالم هو أمر يدعو للفخر، لكنه يعتبر أيضا مسؤولية ضخمة على عاتق الفريق. سنكتسب الخبرة من هذه المشاركة، وسنعود بشكل أقوى في نسخة عام 2026.

لاعب الوسط بلال الخنوس: فخور بمشاركتي مع المغرب في المونديال، رغم أن الأمر لم تنته اليوم كما كنت أتمنى، كنا نطمح لتحقيق مركز أفضل من الرابع.