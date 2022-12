قدمت النسخة الـ22 لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022، التي يسدل الستار على فصلها الأخير غدا الأحد، وجبة كروية دسمة، وكانت بفضل المفاجآت المذهلة والأهداف الرائعة والاحتفالات المميزة والإنجازات التي حطمت الأرقام القياسية من قبل المنتخبات المشاركة، النسخة الأكثر إثارة وإمتاعا.

وفيما يلي أبرز 10 لحظات شهدتها مباريات المونديال:

كانت الأرجنتين متأهبة في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الثالثة بعد أن سجل ليونيل ميسي ركلة جزاء في الشوط الأول، لكن الأخضر السعودي انتفض بعد الاستراحة ليطلق صالح الشهري تسديدة منخفضة مدركا التعادل، وبعدها بـ5 دقائق، سدد سالم الدوسري كرة قوية مسجلا الهدف الثاني ليغادر لاعبو الأرجنتين أرضية الملعب في حالة من عدم التصديق بينما تغنى مشجعو السعودية بفرح بعبارة "وين ميسي؟".

وكانت تلك الهزيمة المدوية لزملاء ميسي إحدى أكبر مفاجآت الدور الأول، لكنها كانت بمثابة الصدمة الموقظة، ذلك أن الأرجنتين شقت طريقها بثبات حتى مباراة النهائي التي تلتقي فيها غدا أمام فرنسا.

عندما سجل "هوانج هي تشان" هدف الفوز 2ـ1 في الوقت المحتسب بدل الضائع لكوريا الجنوبية في آخر مباراة بالمجموعة الثامنة أمام البرتغال، شكل ذلك الحدث بداية الجزء الصعب في تلك الأمسية المثيرة.

وبعد ذلك، اضطر لاعبو كوريا إلى قضاء ما يقارب 10 دقائق مؤلمة وعصيبة في تجمع ضيق بدائرة منتصف الملعب وهم يحدقون في الهواتف ويتابعون المباراة الثانية بين أوروغواي وغانا، على أمل ألا تسجل أوروغواي هدفا آخر في مرمى غانا مما سيساوي حينها انسحابهم، وبعد انتظار وترقب ضمنت كوريا الجنوبية أخيرا الصعود لدور الـ16، فانطلق لاعبوها بشكل جماعي نحو جماهيرهم التي بدت في حالة نشوة كبيرة ولحظة فارقة في مونديال قطر.

كان هذا هو تأثير اللاعب الأرجنتيني صاحب القميص رقم 10 في قطر، ما قد يمكن النجم الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات من أن يشارك بأكثر من لحظة لا تنسى في تلك النهائيات.

لكن الطريقة التي تعامل بها مع المدافع الكرواتي صاحب القناع جوسكو غفارديول، وخداعه له بتحويل رائع لاتجاهه ليصنع الهدف الثالث في الانتصار 3ـ0 في مباراة الدور قبل النهائي، أضافا المزيد لعبقرية أسطورة منتخب التانغو الذي سيكون على موعد غدا مع مواصلة حلمه في التتويج بكأس العالم قبل الاعتزال.

