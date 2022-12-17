مدرب الأرجنتين يتحدث عن نهائي المونديال ويستعد لسيناريو ركلات الترجيح

أكد مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني أن المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 أمام المنتخب الفرنسي غدا الأحد ستكون أكبر بكثير من مجرد مواجهة بين النجوم، وتحديدا بين مواطنه أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي وبين هداف منتخب فرنسا كيليان مبابي.

وقبل يوم من نهائي المونديال، اعتبر سكالوني أن "الأرجنتين ستواجه فرنسا، وليس ليونيل ميسي ضد كيليان مبابي، كل لاعب سيكون قادرا على تقديم ما لديه لفائدة منتخب بلاده، المباراة النهائية ستكون عبارة عن مجهود جماعي وليس فرديا".

ويرى المدرب الأرجنتيني أن فريقه يبدو مستعدا بشكل جيد لمواجهة حامل اللقب، مضيفا "لدينا خطتنا للمباراة، وهي مهمة للغاية بالنسبة لنا، نعرف كيف نهاجمهم، ونعرف نقاط قوتهم، سنحاول عدم الوصول لركلات الترجيح، وتفادي ما حصل في المباراة أمام هولندا في ربع نهائي المونديال، ولكن إذا حدث هذا سنعمل على اختيار أفضل المنفذين لهذه الركلات".

وأعرب سكالوني عن أمنيته بأن يتوج قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي باللقب، لأن هذه المباراة ستكون على الأرجح الأخيرة التي يخوضها اللاعب في كأس العالم.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة المنتظرة على ملعب لوسيل، إن "هذه المباراة ستكون الأخيرة لميسي، ونتمنى أن يرفع الكأس غدا، ولكن الأهم أن نستمتع بأداء ميسي وأن يستمتع هو أيضا بالمباراة".

ولدى سؤاله عن الدموع التي ذرفها في الملعب عقب الفوز على كرواتيا (3-0) في نصف النهائي، قال المدرّب الشاب إن "الدموع جزء من ثقافتنا، نحن مولعون بكرة القدم وأعتقد أن لدينا أفضل جمهور حول العالم على الإطلاق، كرة القدم أكثر من مجرد رياضة بالنسبة لنا".

وخاض منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، الذي سجل 5 أهداف حتى الآن وقدم 3 تمريرات حاسمة، مشوارا مثيرا ومذهلا في النهائيات، إذ بدأ مشاركته بهزيمة مفاجئة أمام المنتخب السعودي 2 ـ1، لكنه نجح في تدارك بدايته المحبطة وحقق انتصارين على المسكيك وبولندا، قبل أن يهزم أستراليا في ثمن النهائي 2 ـ1.

وفي ربع النهائي، عرف المدرب سكالوني ولاعبوه لحظات عصيبة أمام منتخب هولندا الذي عاد من تأخره 2ـ0 ليجر منافسه الأرجنتيني إلى الوقت الإضافي بعد نهاية المباراة 2 ـ2، ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت للأرجنتين 4ـ3.

وفي نصف النهائي، فاز زملاء مارتينيز على كرواتيا 3ـ0 ليضربوا موعدا مع فرنسا في النهائي من أجل الظفر باللقب العالمي الثالث في تاريخهم.