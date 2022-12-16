يعرف الأرجنتين وفرنسا وليس صديقا للبطاقات الملونة.. تعرف على حكم نهائي مونديال قطر 2022

عندما تسمع صفارة بداية المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، يوم الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي على ملعب لوسيل، ستكون كل الأنظار متجهة صوب لاعبي فرنسا والأرجنتين، أبطال المشهد الختامي لكأس العالم، وبالخصوص النجمين كيليان مبابي وليونيل ميسي اللذين سيتنافسان على لقب هداف المونديال بجانب طموح كليهما في قيادة بلاده لمجد عالمي ثالث.

لكن نجما ثالثا، سيكون بدوره محط أنظار الجميع داخل الملعب، وخارجه على الشاشات العالمية، وهو البولندي سيمون مارتشينياك الذي سيقود لقاء نهائي كأس 2022 بين حامل اللقب وبطل نسختي 1978 و1986.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -أمس الخميس- أن مارتشينياك سيكون حكم الساحة ويعاونه مواطناه بافل سوكولنيكي وتوماش ليستكييفيتش، وهو ثلاثي أدار مباريات في كأس العالم 2018 وكأس أمم أوروبا 2016.

مباراة لفرنسا وأخرى للأرجنتين

وقبل أن يقود مباراة النهائي، قاد مارتشينياك البالغ 41 عاما مباراة واحدة لكل منتخب من المنتخبين في النسخة الحالية من البطولة، كانت الأولى يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني بين الدانمارك و"الديوك" لحساب دور المجموعات، وانتهت بفوز الأخير 2ـ 1 أما الثانية فكانت يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في الدور ثمن النهائي وانتهت بفوز الأرجنتين 2 ـ1 على أستراليا.

ويعد مارتشينياك ثالث حكم ساحة بولندي يشارك في تاريخ كأس العالم بعد مواطنيه ألويزي يارجوز الذي شارك بنسختي 1978 و1982، وريتشارد فوزيك في نسخة 1998.

ويقود هذا الحكم البولندي مباراته السادسة في نسختين من المونديال، إذ أدار 3 مباريات في "روسيا 2018" ومباراتين في النسخة الحالية.

ويشارك مارتشينياك، الذي حصل على الشارة الدولية من الفيفا سنة 2011، بانتظام في مباريات دوري أبطال أوروبا. ومنذ بداياته في مسابقة عام 2012، -وحتى الآن- أدار 39 مباراة لحساب المسابقة.

وعام 2015، قاد أول نهائي في مسيرته عندما تم تعيينه للمباراة النهائية لكأس أمم أوروبا لأقل من 21 عاما بين السويد والبرتغال.

وقبل اختياره ضمن حكام الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مونديال قطر، قاد مارتشينياك مباراة لفرنسا ضد السويد ضمن منافسات دور المجموعات لدوري الأمم عام 2020 والتي فاز فيها "الديوك" 1 ـ0 وأخرى للأرجنتين ضمن كأس العالم 2018 ضد أيسلندا.

كما أشرف على مباريات بمختلف المسابقات الأوروبية للأندية حيث حكم نهائي كأس السوبر الأوروبي لموسم 2017 ـ 2018 بين ريال مدريد وغريمه أتلتيكو مدريد والذي انتهى بفوز الأخير بنتيجة 4 ـ2.

وفي مسابقة كأس العالم، ظهر الحكم البولندي لأول مرة في نهائيات 2018 في روسيا، حيث أدار مباراتين: الأرجنتين وإيسلندا لحساب المجموعة الرابعة (1 ـ1) ثم ألمانيا والسويد لحساب المجموعة السادسة والتي فاز فيها "المانشافت" (2 ـ1).

ويعرف عن مارتشينياك عدم تسرعه في إشهار البطاقات الحمراء والصفراء، ففي مباراة فرنسا والدانمارك أخرج 3 بطاقات صفراء فقط، أما في مباراة الأرجنتين وأستراليا فلم يلجأ للبطاقات الصفراء إلا في مناسبتين فحسب.

يورو 2016: البدايات الكبرى

ومسيرة حكم نهائي مونديال 2022 التحكيمية بدأت عام 2009، عندما أدار مباراة يوم 18 أبريل/نيسان لحساب الدوري البولندي الممتاز، وبعد عامين فقط حصل على الشارة الدولية قبل أن يدير يوم 21 يوليو/تموز من ذلك العام أول مباراة دولية في مسيرته وكانت ضمن الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي بين ألوسند النرويجي وفرينكفاروش المجري.

كما شارك في "يورو 2016" بفرنسا، وكانت تلك البطولة أول المسابقات الكبرى في مسيرته، حيث أدار 3 مباريات: إسبانيا والتشكيك، النمسا وأيسلندا (الدور الأول)، ألمانيا وسلوفاكيا (الدور ثمن النهائي).

وشارك هذا الحكم، المولود في 7 يناير/كانون الثاني 1981، في مسابقة كأس العرب 2021 في قطر، وأدار لقاء قطر والجزائر في نصف النهائي والذي انتهى بفوز الجزائريين 2 ـ1.