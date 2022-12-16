الفيفا يختار المغرب لاستضافة مونديال الأندية المقبل ويعدل نظام البطولة بداية من 2025

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أن المغرب سيستضيف مونديال الأندية في كرة القدم بين 1 و11 فبراير/شباط 2023، وكشف أن إقامة البطولة ستكون بمشاركة 32 ناديا بداية من نسخة 2025.

وستقام البطولة بالنظام الاعتيادي بمشاركة 6 أندية وممثل عن الدولة المضيفة، علمًا بأن المتأهلين حتى الآن بعد تتويجهم ببطولاتهم القارية هم: فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الوداد البيضاوي بطل أفريقيا، سياتل ساوندرز الأميركي بطل كونكاكاف، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

وستكون ثالث مرة يستضيف فيها المغرب مونديال الأندية بعد 2013 و2014، علمًا بأن النسخة الأخيرة للبطولة استضافتها الإمارات العربية المتحدة وتُوّج فيها تشلسي الإنجليزي.

من جانب آخر، كشف إنفانتينو عن مصادقة مجلس الفيفا على إقامة نسخة 2025 من مونديال الأندية بمشاركة 32 ناديا، وقال إن "النسخة الأولى ستكون في صيف 2025، وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، بينما ستناقش التفاصيل لاحقا بالتفاوض مع أصحاب المصلحة. ستكون فعليا بمنزلة كأس العالم".

وكانت نسخة 2021 متوقعة في الصين بمشاركة 24 ناديا، لكن جائحة كورونا أجبرت الاتحاد الدولي على العودة إلى النظام القديم.