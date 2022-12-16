أصيب بمرض في القلب وكاد يعتزل التحكيم.. الفيفا يحتفي بحكم نهائي مونديال قطر

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالحكم البولندي سيمون مارتشينياك، الذي سيدير المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر، بين فرنسا والأرجنتين بعد غد الأحد على ملعب لوسيل.

ونشر حساب الفيفا عبر تويتر، تغريدة تناولت مسيرة مارتشينياك، مشيرا إلى أن الحكم البولندي بدأ مسيرته الدولية في 2011، وكان أول ظهور له في كأس العالم في النسخة الماضية "روسيا 2018".

واضطر الحكم البالغ 41 عاما إلى الابتعاد قليلا عن كرة القدم بسبب إصابته بمشكلة صحية تتمثل في عدم انتظام ضربات القلب، قبل أن يعود من جديد ويصل إلى قيادة مباراة الدور النهائي في مونديال قطر.

2011: Became a FIFA referee

2018: Refereed at first #FIFAWorldCup tournament

2021: Took time out due to a heart illness

2022: Appointed as referee for the #FIFAWorldCup Final What a journey for Szymon Marciniak 👏 pic.twitter.com/SUDueP0Ayz — FIFA.com (@FIFAcom) December 16, 2022

وأرفقت التغريدة تصريحا لمارتشينياك، قال فيه -عقب تعيينه لقيادة نهائي فرنسا والأرجنتين- "لقد مررت بوقت عصيب للغاية خلال العام ونصف العام الماضيين، كنت أعاني من عدم انتظام دقات القلب، في البداية، كان الأمر صعبا للغاية بالنسبة لي واضطررت إلى التوقف عن التحكيم".

وأضاف "فاتتني بطولة أمم أوروبا 2021، لقد كان شعورا فظيعا، الآن، تعود لي الحياة ولا أستطيع حتى التوقف عن الابتسامة لأنه شعور استثنائي وعظيم".

وسبق للحكم البولندي أن أدار مباراة واحدة لكل منتخب من طرفي النهائي في المونديال الحالي، وفي الأولى فازت فرنسا على الدانمارك في دور المجموعات 2 ـ1 وفي الثانية فازت الأرجنتين على أستراليا بالنتيجة ذاتها في الدور ثمن النهائي.

وكان أول ظهور للبولندي مارتشينياك بعد عودته من المرض -الذي ألزمه الابتعاد عن التحكيم عاما ونصف العام- في الدوحة أيضا عندما شارك في إدارة مباريات كأس العرب 2021، ومن بينها الدور نصف النهائي بين الجزائر وقطر (2ـ1).