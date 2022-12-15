"يا له من كأس عالم قدمه لنا".. الصحافة العالمية تشيد بأسود الأطلس ومشوارهم التاريخي في مونديال قطر

رغم عدم تمكنه من اقتناص بطاقة الترشح للمباراة النهائية في كأس العالم 2022 في قطر، عقب الخسارة 2-صفر أمام فرنسا في الدور نصف النهائي للمسابقة أمس الأربعاء، فإن المنتخب المغربي تلقى إشادة وسائل الإعلام العالمية، اليوم الخميس.

وكان منتخب المغرب -أول فريق عربي وأفريقي يصل للدور قبل النهائي في كأس العالم- يطمح لمواصلة مسيرته الخيالية في المونديال القطري، والصعود للمباراة النهائية في البطولة، لكن خبرة المنتخب الفرنسي حسمت الأمور لصالحه، ليواجه "الديوك" منتخب الأرجنتين في النهائي يوم الأحد القادم على ملعب لوسيل.

ووصفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية المنتخب المغربي بالشجاع، مشيرة إلى أن نجوم منتخب "أسود الأطلس"، لم يمنحوا الفرصة للاعبي المنتخب الفرنسي بالظهور بمستواهم المعتاد.

وأضافت الصحيفة أن منتخب فرنسا نجح رغم ذلك في بلوغ المباراة النهائية ليضرب موعدا من العيار الثقيل أمام منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

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أما شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية فأوضحت في تقريرها عن المباراة أن منتخب المغرب، الذي حقق انتصارين تاريخيين على إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية، لم يتأثر بالهدف المبكر الذي مني به مرماه في الدقيقة الخامسة عن طريق ثيو هيرنانديز.

وأضافت الشبكة أن المنتخب المغربي وضع نظيره الفرنسي في ضغط شديد، وقاتل نجومه ببسالة، رغم الظروف المعاكسة التي تعرض لها الفريق في ظل إجراء مدربه وليد الركراكي تبديلين اضطراريين قبل انطلاق الشوط الثاني.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حلم منتخب المغرب بالتتويج بكأس العالم انتهى، رغم المحاولات الشجاعة التي قام بها نجومه للفوز على حامل اللقب.

أوضحت الصحيفة أن منتخب المغرب كان الطرف الأفضل والأقوى في معظم فترات اللقاء، في حين تعرض المنتخب الفرنسي للعديد من الأوقات الصعبة، ولم تبلغ نسبة استحواذ نجومه على الكرة خلال اللقاء سوى 39% فقط.

وواصلت الصحيفة حديثها عن المنتخب المغربي قائلة "يا له من كأس عالم قدمه لنا هذا الفريق. لقد حقق مجدا حتى حينما تعرض لتلك الخسارة".

في المقابل، عنونت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية على موقعها الإلكتروني "فرنسا في النهائي لكن التصفيق والتحية يذهبان للمغرب".

وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن منتخبي فرنسا والأرجنتين سوف يبحثان عن اللقب الثالث في كأس العالم، لكن أفضل قصة في المونديال كتبها المنتخب الأفريقي.

من ناحيتها، كتبت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن حلم المغرب توقف عند نصف نهائي كأس العالم في قطر ضد فرنسا، وأوضحت أن "فريق المدرب وليد الركراكي أصبح بطل رحلة مثيرة وغير متوقعة، لكنه وصل إلى هدف تاريخي ببلوغ المربع الذهبي".

وتطرقت صحيفة "ماركا" الإسبانية للحديث عن وليد الركراكي، حيث أشارت إلى أنه رغم الهزيمة وخيبة الأمل التي كانت واضحة في وجه وإيماءات المدرب المغربي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لكنه دخل تاريخ المونديال بعدما قاد فريقه ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يظهر في الدور قبل النهائي لكأس العالم.

أما شبكة "سي إن إن" الأميركية، فأبرزت لقطة سجود لاعبي منتخب المغرب عقب انتهاء المواجهة ضد فرنسا، مضيفة أن بطل العالم استغل الفرص التي حصل عليها لهز الشباك وترجمها لهدفين، في حين امتلك منتخب أسود الأطلس الكرة وصنع العديد من الهجمات، لكنه تعذر عليه العودة وإحراز التعديل.