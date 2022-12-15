فخر وإشادة بالدعم الجماهيري.. الإعلام المغربي يتغنى بـ"أسود الأطلس" بعد نهاية مغامرته في كأس العالم

أشاد الإعلام المغربي بمنتخب بلاده رغم خسارته 2-صفر أمام نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022 في قطر.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "المنتخب" أن مسيرة "أسود الأطلس" توقفت عند الدور قبل النهائي أمام فرنسا، مبديا اعتزازه وفخره بالأداء الذي قدمه الفريق طوال مشواره في البطولة.

وأبرزت الصحيفة الدور الجماهيري الكبير، مشيرة إلى أن المشجعين المغاربة والعرب في ملعب البيت صفقوا كثيرا للاعبي المنتخب المغربي عقب نهاية المباراة رغم الخسارة.

وذكرت "المنتخب" أن المدرب وليد الركراكي اجتمع باللاعبين مباشرة عقب صفارة النهاية على أرض الملعب، حيث طالبهم بإبقاء معنوياتهم عالية في ظل تحقيقهم إنجازا غير مسبوق في تاريخ الكرة الأفريقية والعربية بالوصول إلى الدور قبل النهائي.

من جانبه، قال موقع "البطولة" المغربي إن التغيير الاضطراري الذي قام به الركراكي في الشوط الأول بخروج المدافع رومان سايس ونزول لاعب الوسط سليم أملاح ساهم بشكل كبير في الهزيمة.

وأضاف أن العامل البدني لم يكن إلى جانب المنتخب المغربي طوال المباراة، وأن الإرهاق بدا واضحا على اللاعبين مع كثرة المحاولات، وجاء الانهيار بعد الهدف الثاني في الدقيقة الـ79.

وقال موقع "المغرب سبورت" إن المنتخب الفرنسي نجح في إنهاء مغامرة المغرب في المونديال في الدور قبل النهائي، ليواصل طريقه وسعيه نحو الاحتفاظ باللقب حينما يواجه نظيره الأرجنتيني في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.

وسيلعب المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي يوم السبت المقبل على المركز الثالث للبطولة، وسيقام اللقاء على ملعب خليفة الدولي في مواجهة جديدة بين الفريقين اللذين سبق لهما أن لعبا معا في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.