تألقهم جذب اهتمام الأندية الأوروبية.. كأس العالم يزيد القيمة السوقية لنجوم منتخب المغرب

جذب التألق الكبير واللافت للاعبي منتخب المغرب، في بطولة كأس العالم 2022 التي تختتم الأحد المقبل في قطر، اهتمام كبار الأندية في القارة الأوروبية، التي بدأت تتحرك مبكرًا للحصول على خدمات عدد منهم.

وبفضل تألق حارس المرمى ياسين بونو وزملائه في "أسود الأطلس"، بلغ منتخب المغرب الدور نصف النهائي من مونديال قطر، في سابقة في تاريخ كرة القدم العربية والأفريقية.

وتوقّفت مغامرة المنتخب المغربي، عند الدور نصف النهائي عقب خسارته من فرنسا 2-صفر، ليتم التركيز -حاليًا- على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، المقرر إقامتها يوم السبت 17المقبل، على ملعب خليفة الدولي.

كأس العالم يزيد القيمة السوقية لنجوم المغرب

وإلى جانب بونو، لفت لاعبا أنجيه الفرنسي: سفيان بوفال وعز الدين أوناحي، ولاعب متوسط ميدان فيورنتينا سفيان أمرابط -على سبيل المثال لا الحصر- انتباه الأندية الأوروبية.

فبعد تألقه في مونديال قطر، أدرك نادي إشبيلية الإسباني الذي يدافع الحارس المغربي عن صفوفه، أن العروض ستنهال عليه، لذلك حدّد مبلغ 30 مليون يورو للموافقة على رحيله، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن أندية أوروبية عديدة تدرس التعاقد مع بونو، على غرار بايرن ميونخ الألماني الذي يبحث عن بديل لحارسه المصاب مانويل نوير، وليدز يونايتد الإنجليزي، في ظل الحديث عن إمكانية رحيل حارسه الأرجنتيني إيمليانو مارتنيز.

ويرتبط بونو -(31 عامًا)- الذي اهتزت شباكه 3 مرات فقط، اثنان منها في نصف النهائي خلال كأس العالم، بعقد مع نادي إشبيلية، يمتد حتى يونيو/حزيران 2024.

وتبلغ القيمة السوقية للحارس المغربي 15 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt)، التي سترتفع حتمًا في ظل التألق اللافت للحارس في كأس العالم، والعروض التي ستصل إلى إشبيلية.

أما مواطنه عز الدين أوناحي، لاعب أنجيه الفرنسي، فقد حصل على إشادة خاصة من لويس إنريكي -المُقال من تدريب منتخب إسبانيا- بعد الأداء المميز في مباراة "أسود الأطلس" ضد "لاروخا" في دور الـ 16.

عروض بالجملة لأوناحي

وأكدت تقارير عديدة أن أوناحي بات مطلوبًا من أندية ليل الفرنسي، وبرشلونة الإسباني وليستر سيتي الإنجليزي، خاصة الأخير الذي أبدى استعداده لدفع 45 مليون يورو مقابل الفوز بخدماته، وفق ما ذكرت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية.

وسيكون هذا المبلغ مغريًا جدًا لفريق أنجيه، حيث بلغت القيمة السوقية لأوناحي قبل المونديال مبلغ 3.5 مليون يورو فقط، أما بوفال فسعره قبل كأس العالم وصل إلى 8 مليون يورو.

وفي ظل الحديث عن تألق أوناحي وبوفال، لم يستبعد المدير الرياضي لأنجيه لورون بواسيي، بيعهما في المستقبل.

وقال بواسيي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" (L’Équipe): "كأس العالم دافع قوي لجميع الأندية، لكن أوناحي خطف الأنظار قبل البطولة".

وأضاف "في الوقت الحالي هما معنا (أوناحي وبوفال)، سنرى ماذا سيحدث في المستقبل، هذا الثنائي يمكنه أن يجلب لنا الطاقة الإيجابية في حال بقائهما، ويجب أن يفهما أننا بحاجة إليهما".

أما سفيان أمرابط، متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي، فحظي بعبارات الثناء والمديح خلال كأس العالم، لدرجة دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للنزول إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بمنتخب المغرب -بعد مباراة فرنسا- كي يقول له "إنه لاعب الوسط الأفضل في مونديال قطر".

ونجح أمرابط في استعادة الكرة من المنافسين 51 مرة خلال كأس العالم، قبل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليصبح أكثر لاعب أفريقي يحقق ذلك في نسخة واحدة بكأس العالم، وفق شبكة "أوبتا" (Opta) المتخصصة في الإحصاءات.

وكان ليفربول أول من أبدى اهتمامه بضم أمرابط، وعرض دفع مبلغ 30 مليون يورو، مقابل التعاقد معه في يناير/كانون الثاني المقبل، قبل أن تدخل على الخط أندية توتنهام وإنتر ميلان الإيطالي، وأخيرًا مارسيليا الفرنسي، وفق "ليكيب" (L’Équipe).

ويرتبط أمرابط بعقد مع فيورنتينا حتى يونيو/حزيران 2024، وبلغت قيمته السوقية قبل كأس العالم 10 مليون يورو، وسط تقدريرات بإمكانية وصولها إلى 30 مليونًا على الأقل.