شاهد- تحية جماهيرية كبيرة لأسود الأطلس رغم الخسارة في نصف نهائي كأس العالم

حظي المنتخب المغربي بدعم واحترام الجماهير حتى اللحظة الأخيرة، حيث تواصلت الهتافات طوال مباراته أمام نظيره الفرنسي الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى النهائي بعدما تغلب على نظيره المغربي بهدفين نظيفين سجلهما ثيو هيرنانديز وراندال كولو مواني في الدقيقتين الخامسة والـ79.

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ولم يتوقف دعم الجماهير لمنتخب أسود الأطلس لأكثر من 90 دقيقة، وبعد نهاية اللقاء وجه الجمهور في ملعب البيت الذي احتضن المباراة تحية حارة للفريق عند انهيار لاعبيه على أرضية الملعب حزنا على ضياع حلم التأهل للنهائي.

من جانبه، حرص المدرب وليد الركراكي على تهنئة المنتخب الفرنسي على الفوز على أرضية الملعب، ثم توجه إلى لاعبيه، لمواساتهم وتقديم الشكر لهم على جهودهم خلال المباراة.

وفي الثواني الأخيرة وعقب إطلاق صفارة النهاية تعالت هتافات الجماهير المغربية والتهليل للاعبين وكأن المنتخب المغربي هو الفائز والمتأهل.

وفي المونديال الحالي أصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية في كأس العالم وأول منتخب أفريقي يتأهل للمربع الذهبي في البطولة، لكنه لم يتمكن الأربعاء من أن يصبح أول منتخب من خارج قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية يصل إلى نهائي المونديال.

ويلتقي المنتخب الفرنسي حامل اللقب في النهائي نظيره الأرجنتيني يوم الأحد المقبل، فيما يتنافس المنتخب المغربي على المركز الثالث مع نظيره الكرواتي يوم السبت.