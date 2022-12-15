احتمال مشاركة بنزيمة في نهائي مونديال قطر.. لماذا كانت إجابة ديدييه ديشامب جافة؟

ردّ مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب بشكل جاف على إمكانية عودة مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة إلى معسكر منتخب الديوك لخوض نهائي كأس العالم 2022 في قطر، أمام الأرجنتين يوم الأحد المقبل على ملعب لوسيل.

ولا يزال كريم بنزيمة -صاحب الكرة الذهبية لسنة 2022- مدرجًا ضمن قائمة اللاعبين المؤهلين للعب في المونديال، إذ لم يتم تعويضه بلاعب آخر، عندما غادر منتخب فرنسا بسبب الإصابة قبل يوم واحد من انطلاق كأس العالم.

وبعد عودته إلى التدريبات مع ريال مدريد منذ السبت الماضي، تداولت مواقع إعلامية أخبارًا حول احتمال انضمام بنزيمة مجددًا لزملائه للمشاركة في المباراة النهائية التي سيتنافس فيها فرنسا والأرجنتين من أجل اللقب الثالث لكليهما.

وعقب فوز فرنسا على المغرب (2- صفر) -أمس الأربعاء- وتأهلها للدور النهائي الثاني -على التوالي- بعد نسخة 2018، تلقّى ديشامب سؤالًا عن احتمال انضمام بنزيمة لصفوف الديوك، وخوضه بعض الدقائق في النهائي.

وجاء ردّ المدرب الفرنسي جافًا وغير مبال، وقال "أفضّل عدم الإجابة عن هذا السؤال، هيا إلى السؤال التالي".

وكان بنزيمة قد قال بعد تأكّد غيابه عن المونديال "لم أستسلم أبدًا في حياتي، ولكن يجب أن أفكر في الفريق كما كنت أفعل دائمًا ، لذلك يجب أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة مجموعتنا في تقديم كأس عالم جيد. شكرًا لكم على كل رسائل الدعم".

⚽️ الفرنسي كريم بنزيمة @Benzema يوجه رسالة للجماهير بعد تأكد غيابه عن كأس العالم للإصابة 💬لم أستسلم أبدا في حياتي ولكن يجب أن أفكر في الفريق كما كنت أفعل دائمًا ، لذلك يجب أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة مجموعتنا في تقديم كأس عالم جيد. شكرا لكم على كل رسائل الدعم pic.twitter.com/NSNP9P8BjA — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 19, 2022

واستأنف المهاجم الفرنسي يوم السبت الماضي وشارك اليوم في مباراة ودّيّة لريال مدريد، وبما أنه لم يتم استبداله في قائمة المنتخب الفرنسي، فإنه لا يزال -قانونيًا- مؤهلًا لتعزيز صفوف المنتخب قبل مواجهة الأحد المقبل.

وعدّت تقارير صحفية فرنسية أن إجابة ديشامب حملت ضمنيًا القرار النهائي بشأن بنزيمة، إذ يرى المدرب -الذي قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 1998 لاعبًا و 2018 مدربًا- أن عودة لاعب ريال مدريد، ليست ضمن اهتماماته حاليًا.

وفي غياب كريم بنزيمة، استعاد أوليفييه جيرو مركزه في صدارة الهجوم الفرنسي، مع كيليان مبابي وتمكّن المنتخب الفرنسي من خلق ديناميكية أسهمت في تأهله إلى نهائي مونديال قطر، بعد أن فاز السبت الماضي على إنجلترا (2-1) في ربع النهائي، ثم أمس الأربعاء على المغرب (2- صفر) في نصف النهائي.

ورغم غيابه عن معسكر فرنسا، فقد أبدى مهاجم ريال مدريد دعمه الكامل لزملائه -عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي- ونشر رسائل تشجيع لزملائه في رحلتهم نحو الاحتفاظ باللقب العالمي، في إنجاز لم يتكرّر منذ 60 عامًا.

وسجّل بنزيمة -(35 عامًا)- 37 هدفًا في 97 مباراة مع المنتخب الفرنسي، وشارك في كأس العالم 2014، لكنه كان غائبًا عن تتويج الديوك بمونديال روسيا 2018، بعد خلافات مع اتحاد كرة القدم الفرنسي والمدرب ديشامب؛ بسبب أزمته القانونية مع زميله السابق في المنتخب ماتيو فالبوينا.