الإصابات والأخطاء وطلب المسامحة.. أبرز تصريحات الركراكي ولاعبي المغرب بعد الخسارة أمام فرنسا في كأس العالم

قال مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي إن فريقه دفع ثمن الإصابات في نصف نهائي كأس العالم 2022 الذي انتهى بفوز فرنسا 2-صفر، فيما اعتبر اللاعبون أن ما تحقق إنجاز غير مسبوق.

وفي ما يلي تصريحات الركراكي وعدد من اللاعبين:

المدرب وليد الركراكي: قدمنا أفضل ما لدينا، لكن عانينا من عدة إصابات وخسرنا أكرد خلال فترة الإحماء ثم خلال اللعب سايس ومزراوي، وليس لدي ما أقوله، والبدلاء عوضوهم، لكن عندما ترتكب أقل خطأ أمام منتخب مثل فرنسا تدفع الثمن فورا، في الشوط الثاني كنا أفضل وسنحت لنا الفرص ولم نسجل، ثم جاء الهدف الثاني القاتل لفرنسا.

ليسامحنا المغاربة، أردنا الذهاب إلى النهائي ولكن في المرة القادمة إن شاء الله.

وفي ما يخص مباراة المركز الثالث ضد كرواتيا سيكون الوضع صعبا على الصعيد الذهني، سأعطي فرصة للاعبين آخرين، سنبذل أقصى ما في وسعنا لكن لن يكون الأمر سهلا، حتى لو أردنا نيل المركز الثالث سنكون حذرين لأن لدينا الكثير من الإصابات، الآن، لن نفكر في هذه المباراة، سنستريح وسأقدم التهاني للشباب، هذا ما يهمني.

الحارس ياسين بونو: المواجهة لم تكن سهلة، لكن كان عندنا حلم الوصول للنهائي وكنا واثقين من الفوز لكن لم يكتب، أظن أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وبذلوا مجهودا جبارا، كانت لدينا فرص، الحمد لله على هذا الأداء، لا تزال أمامنا مباراة يجب أن نواجهها بنفس الجدية التي أظهرناها في المباريات الماضية.

أظهرت هذه المجموعة أنها قادرة على منافسة أكبر المنتخبات، لكن اليوم الهدف الأول صعّب علينا المباراة، ومع ذلك أظهر المنتخب أن لديه شخصية وخلق فرصا بعد هذا الهدف، ثم جاءت فرصة سجلوا منها هدفا بشيء من الحظ.

المدافع بدر بانون: حقق المغرب إنجازا كبيرا بفضل المجموعة، نصف النهائي أمام منتخبات كبيرة نتيجة جيدة لنا، قدّمنا أقصى جهودنا، نفتخر بأننا مغاربة وعرب، نشكر جميع الأفارقة والعرب على دعمنا خلال هذه البطولة، كنا نهدف إلى بلوغ النهائي وإحراز اللقب، لكن الآن نبحث عن المركز الثالث الذي سيفخر به المغاربة لفترة طويلة.