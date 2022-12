في مواجهة الأرجنتين وكرواتيا.. هل منح الحكم رفقاء ميسي ركلة جزاء خيالية؟

لا صوت يعلو فوق صوت الاعتراض الكرواتي على ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول للأرجنتين، ولا حديث تفوق على السجال بين الصحفيين في المنطقة المختلطة لملعب لوسيل حول صحة قرار الحكم أو خطئه.

والقصة بدأت عندما احتسب الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو ركلة جزاء للأرجنتين في الدقيقة الـ33 بعدما اعتبره الحكم خطأ ارتكبه الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش على المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، وتصدى ليونيل ميسي للركلة بنجاح، لتشكل هذه الركلة منعطفا حاسما في المباراة ليأتي بعدها بـ5 دقائق الهدف الثاني وينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد.

حاولنا طرح هذا السؤال على لوكا مودريتش قائد المنتخب الكرواتي، لكنه رفض الحديث بالإنجليزية وفضل التكلم بالإسبانية، فهاجم الحكم بشده، وهو أمر غير مسبوق ومعروف عن اللاعب الهادئ والأنيق، وقال "كنا نلعب بشكل جيد ونسيطر على المباراة حتى احتساب ضربة الجزاء التي هي برأيي ليست غير صحيحة".

وتابع "لا أتحدث عادة عن الحكام، ولكن اليوم من المستحيل ألا أفعل ذلك، إنه أحد أسوأ الحكام، ولا أقول ذلك اليوم فحسب لأنه أدار عدة مباريات من قبل كنت موجودا فيها، إنه كارثة".

أما لوفرو ماجر لاعب خط وسط رين الفرنسي فرد على سؤال عن أداء الحكم وقال إنه "لم يكن في مستوى المباراة، واحتسابها كان قاسيا جدا لأن ليفاكوفيتش لم يتحرك، والمهاجم الأرجنتيني هو الذي دخل فيه، علما أن الكرة أصبحت بعيدة عن متناوله".

وتابع أن "ركلة الجزاء كانت منعطفا قلب المباراة، ورغم أنها ليست السبب الوحيد في الخسارة لكنها أثرت على مجريات المباراة وصعبت علينا العودة".

بدوره، اعتبر جوزيب يورانوفيتش ظهير سلتيك الأسكتلندي أن "الحكم هو الوحيد الذي رأى في ما حصل ركلة جزاء، وكان يجب عليه احتساب خطأ على اللاعب الأرجنتيني وليس منحه ركلة جزاء خيالية".

وتساءل عن "أسباب عدم تدخل الفار في اتخاذ القرار واستدعاء الحكم والطلب منه مراجعة اللقطة، وبعد ركلة الجزاء ارتكبنا الكثير من الأخطاء وخسرنا المباراة".

ولم يخرج مدرب المنتخب زلاتكو داليتش عن سياق الاعتراض على قرار الحكم الإيطالي، معتبرا أن "الهدف الأول مشكوك بصحته، وركلة الجزاء التي منحت "غير صحيحة ورخيصة".

وخلال وجودنا في المنطقة المختلطة كان هناك نقاش بلغة إنجليزية "غير واضحة" بين صحفيين أحدهما كرواتي وآخر أرجنتيني، وكان الطبق الرئيسي فيه حالة ركلة الجزاء، فزلافيتش يشرح لبابلو بأن "الحارس لم يركض باتجاه ألفاريز، وأثبتت الإعادة أنه لم يعقه، بل وقف مكانه كي لا يحتسب عليه أي خطأ، فيما ألفاريز كان متجها بسرعة، وبعد أن لعب الكرة من فوق الحارس اصطدم بالأخير، وكانت الكرة تتجه لهز الشباك، قبل أن يخلصها لوفرين من قلب المرمى".

غير أن بابلو لديه وجهة نظر أخرى، ويقول إن ألفاريز "كان مسيطرا على الكرة، وحاول تجاوز الحارس بسرعته الفائقة، ولكن الحارس اعترض حركته ومنعه من إكمال الهجمة وهز الشباك، وهي ركلة جزاء صحيحة، والخطأ من الحارس واضح، فالحكم لم يكتف فقط بمنحنا ركلة جزاء، بل أعطى الحارس بطاقة صفراء".

The keeper didn’t even move. He tried to get his leg away even after Alvarez intentionally crashed into him 😂💔. Not a penalty! pic.twitter.com/ZLT3ExPYai

— JoGenius (@JoGenius7) December 13, 2022