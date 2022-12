تلاعب بدفاع كرواتيا.. مشجعون يوثّقون مهارة ميسي الاستثنائية من مدرجات ملعب لوسيل

وثّق مشجعون في مدرجات ملعب لوسيل المهارة الاستثنائية للقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك خلال صناعة الهدف الثالث لفريقه أمام منتخب كرواتيا -أمس الثلاثاء- في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وأظهرت مقاطع فيديو -عبر تويتر- تسلّم ميسي الكرة على الجانب الأيمن من منتصف الملعب، قبل أن يتلاعب بدفاع كرواتيا، ويتفوّق على المدافع الكرواتي الشاب يوشكو غفارديول، عند وصوله إلى حدود منطقة الجزاء.

