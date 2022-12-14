لم يكن أكثر المتفائلين يتوقّع أن يتقدّم المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر حتى المباراة النهائية، بعد خسارته التاريخية المدوّية في مباراته الأولى أمام نظيره السعودي، لكن "التانغو" بقيادة أسطورته الراحل دييغو مارادونا مروا بالسقطة نفسها وتخطاها، ووصل لنهائي مونديال 1990.

وفي افتتاح مونديال إيطاليا 1990 لعبت الأرجنتين بصفتها حاملة اللقب أمام الكاميرون التي أذهلت العالم بفوز مدوٍّ على بطل العالم بقيادة أسطورته مارادونا، وتوقّع الجميع أن الأرجنتين لن تتقدّم كثيرًا في البطولة، لكن حدث العكس تمامًا.

نجحت الأرجنتين في الفوز بمباراتها الثانية 2-صفر على الاتحاد السوفيتي، لكنها أخفقت في الفوز على رومانيا في الجولة الثالثة وتعادلت 1-1، لتتأهل للدور ثمن النهائي بصعوبة بالغة ضمن أفضل 4 ثوالث في الدور الأول، بعد تصدّر الكاميرون للمجموعة الثانية تليها رومانيا، إذ كان عدد فرق المونديال 24 منتخبًا فقط.

•منتخب الكاميرون يفوز على الأرجنتين في افتتاح مونديال إيطاليا 1990، بهدف اومام بيك رغم طرد لاعبان من الكاميرون..

•التانغو وصلت النهائي وخسرت أمام الألمان..

•الأرجنتين خسرت من السعودية في الافتتاح..

•هل يتكرر هذا السيناريو في هذا المونديال؟!pic.twitter.com/GSua4f5Bsn — حامد القرني (@aburaydd) December 13, 2022

لكن الأرجنتين المتعثّرة في الدور الأول أطاحت بالبرازيل في ثمن النهائي بالفوز عليه 1-صفر، ثم فازت بصعوبة في ربع النهائي على يوغسلافيا 3-2 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن تطيح بإيطاليا على أرضها بركلات الترجيح -كذلك- 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

واصطدمت الأرجنتين في النهائي بألمانيا الغربية التي نجحت في اقتناص الفوز 1-صفر لتتوّج باللقب على حساب رفقاء مارادونا.

أسبانيا فازت بكأس العالم FIFA في مثل هذا اليوم من عام 2010 بعد تغلبها على هولندا في النهائي بهدف الرسام أندريس إنييستا. 🇪🇸🏆

هنا بعض الذكريات من البطولة.. pic.twitter.com/flhBDWm9Lf — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 11, 2019

إسبانيا في مونديال 2010

وفي تجربة مشابهة لكنها أكثر نجاحًا، استهلّ منتخب إسبانيا مونديال 2010 في جنوب أفريقيا بالخسارة صفر-1 أمام سويسرا، لكنه سرعان ما تداركها بالفوز على هندوراس وتشيلي -على التوالي- ليقتنص صدارة المجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن تشيلي.

وبثلاثة انتصارات متتالية على البرتغال وباراغواي وألمانيا بالنتيجة نفسها 1-صفر، تأهّلت إسبانيا للمباراة النهائية التي حسمتها بهدف دون رد -أيضًا- لصالحها لتتوّج باللقب على حساب هولندا المجتهدة.

وبالطبع يمنّي رفقاء ليونيل ميسي أنفسهم باستنساخ تجربة إسبانيا، لكي يرفعوا الكأس الذهبية الغائبة عن خزائنهم، منذ رفعها مارادونا ورفاقه في مونديال المكسيك عام 1986.

أمنية أبو تريكة

وقال أسطورة منتخب مصر والأهلي السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" محمد أبو تريكة للجزيرة نت إنه يتمنى فوز الأرجنتين بلقب مونديال قطر.

وكان أبو تريكة يرشّح البرازيل للفوز بكأس العالم الحالي قبل خروجه بالخسارة أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي، عندما سألته الجزيرة نت عن الأقرب للقب مونديال قطر.

وعلى غرار إنجاز إسبانيا في مونديال 2010، تصدرت الأرجنتين المجموعة الثالثة في مونديال قطر رغم خسارتها الافتتاحية أمام السعودية 1-2، وفازت في ثمن النهائي 2-1 على أستراليا، ثم في ربع النهائي 4-3 على هولندا بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، وتأهلت للنهائي بفوزها في نصف النهائي على كرواتيا 3-صفر.