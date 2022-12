مباراة المغرب وفرنسا.. عندما تتخطى كرة القدم حاجز المستطيل الأخضر نحو السياسة وقضايا الانتماء

باريس- يبدو أن كأس العالم 2022 في قطر مستمر في خلق مزيد من الجدل في فرنسا على كل المستويات. فمنذ الإعلان عن لقاء المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي في مباراة نصف النهائي -مساء غد الأربعاء- تعالت الأصوات للتعليق حول الأمر، لكن هذه المرة بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

فبدل التركيز على الكرة المستديرة، طغى جدل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل يضع في مقدمة اهتماماته ملف الهجرة ومدى اندماج الأجانب في المجتمع الفرنسي، وحتى العلاقات الاقتصادية بين باريس والدوحة.

قد يكون النائب الفرنسي بنجامين لوكاس أول من تلقى الانتقادات اللاذعة بعد نشره تغريدة يدعم فيها المنتخب المغربي قبل مباراته ضد البرتغال، حيث قال "بعد ظهر اليوم، في انطلاق مباراة تاريخية، مع المغاربة وعشاق المغرب في مانتو!" شمال العاصمة باريس.

Cet après-midi, au coup d’envoi d’un match historique, avec les marocains et amoureux du Maroc et de son football dans le Mantois ! 🇲🇦 pic.twitter.com/73weMBuite

ولم يرُق المنشور لنائب التجمع الوطني جوليان أودول، الذي كتب على تويتر "كان عليك أن تُنتخب في المغرب. ما دمت تحب الأجانب كثيرًا، يجب أن تستقر هناك".

وهو ما دفع بلاعب التنس -المحترف بين عامي 2000 و 2018- جوليان بينيتو، للردّ على السياسي اليميني المتطرف متأسفًا "أيها السيد المسكين، يمكنك أن تحب الآخرين وتكون فرنسيًا وتحب فرنسا في الوقت نفسه.. لكن هذا أمر استعصى عليك فهمه".

Pauvre monsieur , on peut aimer les autres et être français et aimer la france en même temps … mais ce concept vous a échappé depuis un moment https://t.co/bCN7x5SvCO

