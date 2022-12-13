أرجنتين ميسي تصطدم بشجاعة كرواتيا في أولى مباراتي نصف نهائي قطر 2022

تتجه الأنظار مساء الثلاثاء صوب ملعب لوسيل الذي يستضيف أولى مواجهتي نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين بقيادة أسطورتها ليونيل ميسي، وكرواتيا الذي تعول على المخضرم لوكا مودريتش ورفاقه.

ويحلم منتخب الأرجنتين بالوصول إلى النهائي وحصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1986، في المحاولة الأخيرة لميسي الذي عجز عن نيل هذا المجد رغم مسيرته الحافلة وعشرات البطولات والألقاب والجوائز على مدى نحو عقدين من الزمن.

مباراة الأرجنتين وكرواتيا

لم تكن بداية الأرجنتين في مونديال قطر مثالية، وذلك لأنه تلقى صدمة كبيرة بخسارته في المباراة الأولى بدور المجموعات أمام السعودية 1-2، لكنه سرعان ما استفاق وفاز على المكسيك وبولندا ليبلغ الدور ثمن النهائي متصدرا مجموعته.

في الدور ثمن النهائي لم يجد "التانغو" صعوبة كبيرة في حسم مباراته مع أستراليا وفاز بنتيجة 2-1، قبل أن يخوض موقعة عنيفة ضد هولندا في ربع النهائي احتاج فيها إلى ركلات الترجيح التي شهدت تألق الحارس إيميليانو مارتينيز.

أما منتخب كرواتيا فبدأ مشواره في البطولة بشكل هادئ، حيث تأهل رجال داليتش في المركز الثاني ضمن منافسات المجموعة السادسة خلف المغرب بتعادلين مع "أسود الأطلس" وبلجيكا وانتصار على كندا.

في ثمن النهائي برز حارس مرماه الشاب دومينيك ليفاكوفيتش ليفرض نفسه بطلا حين تألق في ركلات الترجيح أمام اليابان وقاد بلاده إلى نصف النهائي.

وتكرر نفس سيناريو ركلات الترجيح في ربع النهائي، وهذه المرة على حساب البرازيل في مفاجأة لم تكن منتظرة، لكن ليفاكوفيتش كان حاضرا مرة أخرى، وساهم في الوصول إلى نصف النهائي.

ويعود المنتخبان بالذاكرة إلى مونديال "روسيا 2018" حين تواجها في دور المجموعات، ووقتها حققت كرواتيا فوزا عريضا، إذ اكتسحت العملاق الأميركي الجنوبي بثلاثية نظيفة سجلها أنتي ريبيتش ومودريتش وإيفان راكيتيتش، وحينها تصدرت كرواتيا المجموعة بـ9 نقاط كاملة، واضطر ميسي ورفاقه إلى الانتظار حتى الجولة الختامية لحسم تأهلهم بالفوز على نيجيريا 2-1.

وعندما وصلت كرواتيا الى نصف النهائي عام 1998 في مشاركتها المونديالية الأولى بعد الاستقلال عن يوغسلافيا مرت أيضا بالأرجنتين، لكن النتيجة كانت حينها لصالح "ألبيسيليستي" بهدف سجله إيكتور بينيدا في دور المجموعات.

ميسي يتوقع مباراة قوية وداليتش يحذر

وقال ميسي قبل مباراة كرواتيا "نحن بين أفضل 4 منتخبات في البطولة، لأننا أظهرنا مباراة بعد مباراة أننا نعرف كيف نلعب كل مباراة بنفس الكثافة والرغبة في القتال والتركيز، نركض جميعا على الرغم من المعاناة والتعب، ونفعل ذلك من أجل كل هؤلاء الناس الذين يرافقوننا هنا".

وأضاف "نتوقع أن تكون مباراة كرواتيا قوية، أثبتت كرواتيا أنها منتخب جيد بفوزها على البرازيل، وشاهدنا أنه إذا تركتها تلعب تملك لاعبين جيدين جدا يحتفظون بالكرة، خصوصا في منتصف الملعب، إنه منتخب يعمل منذ فترة طويلة مع مدربه داليتش".

أما داليتش فقال إن منتخب بلاده يأمل في ألا يفسد سوء سلوك الأرجنتين في مباراة ربع النهائي أمام هولندا -في ظل إشهار 16 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة- الأجواء في مواجهة نصف النهائي.

وعانت كرواتيا من تقلب مزاج الأرجنتين خلال مباراتهما بدور المجموعات في كأس العالم 2018، حيث رفض مدرب الأرجنتين خورخي سامباولي آنذاك مصافحة داليتش.

لكن داليتش قال إنه لا يحمل في نفسه أي ضغينة، وأضاف "أتفهم العوامل الفاعلة كما كانت التوقعات مرتفعة في ذلك الوقت (2018)، حدث ما حدث، ولن نحمل في نفوسنا أي ضغائن".

وتابع "أنا لا أغضب من أي شخص يمر بحالة ذهنية مشوبة بالعاطفة، كانت مباراة الأرجنتين ضد هولندا صعبة للغاية في ظل وجود العديد من السلوكيات غير المرتبطة بكرة القدم، آمل حقا ألا يكون هذا هو الحال الثلاثاء".