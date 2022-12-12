تداولت حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًا مرفقًا بتعليقات، بشأن تعرّض منتخب البرازيل لهجوم بالحجارة لدى عودته إلى بلاده، عقب خروجه من كأس العالم 2022.

وخرج منتخب البرازيل من ربع نهائي كأس العالم بعد الخسارة من كرواتيا بركلات الترجيح، يوم الجمعة الماضية.

وانتشر مقطع مرئي يُظهر تعرّض حافلة لرشق بالحجارة من طرف بعض الأشخاص، وادّعى عدد من المغردين أن الحافلة كانت تنقل لاعبي منتخب البرازيل، بعد عودتهم من كأس العالم.

ووفقًا للبحث الذي أجرته وكالة سند للتحقّق الإخباري؛ فإن المقطع قديم ولا علاقة له بالمنتخب البرازيلي، إذا نُشر عبر منصة يوتوب منذ 3 سنوات.

وكان منتخب البرازيل أبرز المرشحين للتتويج باللقب، ولكن مشواره توقّف في محطة ربع النهائي، وهو الخروج الذي تسبّب في صدمة لدى اللاعبين، وفي مقدمتهم: النجم نيمار الذي قال إنه "محطم نفسيًا".

ونشر نيمار حوارات خاصة مع بعض زملائه بالمنتخب: تياغو سيلفا وماركينيوس ورودريغو، وكتب اللاعب -البالغ من العمر 30 عامًا- "دون الحصول على إذن منهم. لكي تتمكّنوا من رؤية كم أردنا الفوز باللقب، وكم كنا متكاتفين".