بعد انتشار صورة جمعتهما قبل 15 عاما.. لقاء خاص بين الركراكي وجيرو في مواجهة المغرب وفرنسا

سيستعيد كل من مدرب المغرب وليد الركراكي وأوليفييه جيرو (هداف منتخب فرنسا التاريخي) ذكريات قديمة حين يلتقي الزميلان السابقان في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في استاد البيت بقطر الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022.

نشر نادي غرنوبل المنتمي لدوري الدرجة الثانية الفرنسي -عبر حسابه على موقع تويتر-، صورة تجمع بين الركراكي وجيرو خلال مران للفريق قبل 15 عاما.

إذ تزامل الاثنان بموسم 2006-2007 في الدرجة الثانية، وكان جيرو حينها لا يزال لاعبا صاعدا، بينما كان الركراكي (المولود في فرنسا) الظهير الأيمن بالفريق -الذي يزيد عمره على المهاجم الفرنسي بفارق 11 عاما- في أواخر مسيرته.

Bravo les Bleus 🇫🇷 et notre @_OlivierGiroud_ encore buteur 🤩 !

Bravo également au Maroc 🇲🇦 et son sélectionneur @WalidRegraguiof , ancien du club ! Les 2 hommes, ici lors d’un entraînement avec le GF38, s’affronteront mercredi en 1/2. 📸 @vigny6 (Dauphiné Libéré) #CDM2022 pic.twitter.com/wr6Ey9OJED — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) December 10, 2022

من جهته، كشف المدير الرياضي لنادي غرنوبل في تلك الفترة برتران بلاكارت لشبكة "يوروسبورت" (Eurosport) الفرنسية، أن جيرو لم يكن ناشئا واعدا آنذاك، ولم يتوقع أحد أن يصبح الهداف التاريخي لفرنسا، وذلك بعدما تخطى الآن تييري هنري في كأس العالم الجارية حاملًا في جعبته 53 هدفا حتى الآن.

واختتم الركراكي (47 عاما) مشواره الأوروبي مع غرنوبل وعاد إلى المغرب التطواني عام 2009 قبل أن يتجه للتدريب، بينما توهج جيرو (36 عاما) مع مونبلييه لاحقا وفاز معه بالدوري الفرنسي، ثم تألق في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال وتشلسي.

وتحول الاثنان إلى بطلين شعبيين في بلادهما الآن، إذ قاد الركراكي المغرب إلى قبل نهائي كأس العالم في إنجاز لم يحققه أي منتخب عربي أو أفريقي من قبل، بينما عوّض جيرو ببراعة غياب المصاب كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية هذا العام.

وسجل جيرو 4 أهداف بالفعل في قطر، في حين لم يسجل أي هدف في كأس العالم الماضية حين توجت فرنسا باللقب في روسيا 2018.

وتميّز فريق الركراكي بالصلابة الدفاعية، إذ استقبل هدفا واحدا فقط في نهائيات قطر، وسيواجه اختبارا صعبا لمنع جيرو من هز الشباك إلى جانب إجهاض خطورة كيليان مبابي.