"إنجاز لأفريقيا والعالم الإسلامي".. تهنئة خاصة من مسعود أوزيل بعد تأهل المغرب إلى نصف نهائي المونديال

هنَّأ اللاعب الألماني السابق مسعود أوزيل، المنتخب المغربي بفوزه على نظيره البرتغالي وتأهله التاريخي لنصف كأس العالم 2022 في قطر، واصفًا هذا الفوز بأنه "إنجاز للقارة الأفريقية والعالم الإسلامي".

وقال أوزيل في تغريدة على تويتر "إني فخور.. يا له من فريق! يا له من إنجاز للقارة الأفريقية والعالم الإسلامي".

وأضاف "من الرائع رؤية تحقّق مثل هذه القصص الخيالية في كرة القدم الحديثة. هذا سيمنح العديد من الناس المزيد من القوة والأمل".

Proud 🤲🏼 What a team! 🇲🇦❤️ What an achievement for the African continent & the Muslim world 🤲🏼 Great to see such a fairytale is still possible in modern football – this will give so many people so much power & hope ❤️❤️⚽ #Morocco #WorldCup #Qatar2022 — Mesut Özil (@M10) December 10, 2022

وفاز منتخب المغرب -مساء أمس السبت- على البرتغال بهدف دون مقابل، في ملعب "الثمامة" ضمن مباريات ربع النهائي، محققًا بذلك إنجازًا كرويًا عربيًا أفريقيًا غير مسبوق.

يُذكر أن أوزيل -(34 عامًا)- المنحدر من أصول تركية، لعب مع المنتخب الألماني، وحقّق معه بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وفي 2018، أعلن أوزيل اعتزاله اللعب على المستوى الدولي؛ بسبب غياب الدعم من الاتحاد الألماني لكرة القدم، و"البروباغندا اليمينية المتطرفة" في الإعلام الألماني ضده، فضلًا عن معاملته بـ"شكل عنصري"، بسبب ظهوره في صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغن قبل كأس العالم 2018.