9 أرقام قياسية للمغرب بعد التأهل التاريخي في كأس العالم 2022
10/12/2022
بعد فوزه على البرتغال بهدف دون رد في كأس العالم 2022 في قطر اليوم السبت، حقق منتخب المغرب مجموعة من الأرقام القياسية رافقت إنجازه التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم.
ونستعرض هنا قائمة بأبرز الأرقام القياسية التي حققها "أسود الأطلس" بفضل مشوارهم المميز في مونديال قطر إلى غاية الآن:
- أصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.
- وكان المنتخب المغربي أول فريق أفريقي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم منذ عام 2010. كما أنه رابع منتخب أفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد الكاميرون 1990، والسنغال 2002، وغانا 2010.
- يملك المنتخب المغربي أقوى دفاع في مونديال قطر وفق إحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث لم تتلق شباكه سوى هدف واحد منذ بداية البطولة.
- كما أنه يعد أكثر المنتخبات العربية تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم، حيث سجل 19 هدفا إلى غاية الآن.
- أما مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي فقد أصبح أول مدرب عربي وأفريقي يصل إلى نصف النهائي.
- خلال مونديال قطر 2022، أصبح المغرب أول منتخب عربي يتصدر مجموعته في كأس العالم مرتين، وحقق لأول مرة فوزين في دور المجموعات في كأس العالم، وأول بلد عربي يحصل على 7 نقاط في دور المجموعات.
- أصبح لاعب المنتخب المغربي حكيم زياش، أول لاعب عربي يخوض 9 مباريات كاملة في كأس العالم، وصاحب أسرع هدف وأبعد هدف للمنتخبات العربية (3 دقائق و30 ثانية ومسافة 30.66 مترا)، وبذلك يصبح ثالث الهدافين التاريخيين للمغرب.
- كما يعتبر يوسف النصيري (صاحب هدف الفوز على البرتغال) أول لاعب مغربي يسجل في نسختين من كأس العالم.
- كما أصبح ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ كأس العالم.
المصدر : وكالات