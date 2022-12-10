135 مليون متابع ومليونا مسجل في الفانتازي.. إقبال قياسي على منصات الفيفا في مونديال قطر

شهدت منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) إقبالا كبيرا من قبل المشجعين، وذلك منذ بداية مونديال قطر 2022 وحتى الآن.

وبحسب بيان نشره الفيفا عبر موقعه، فإن عدد متابعي منصات التواصل بلغ 135 مليون متابع منذ انطلاق البطولة يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك بزيادة 15 مليونا، مقارنة بالنسخة السابقة من المونديال.

وأصبحت قناة الفيفا عبر "يوتيوب" (YouTube) الأكثر شعبية على المنصة، حيث تجاوز عدد متابعيها 16 مليون متابع حتى الآن، كما استخدم 156 مليون شخص موقعي الاتحاد الدولي للعبة: FIFA.COM وFIFA+، والتطبيقات الإلكترونية التي تحمل ترخيص الفيفا، خلال دوري المجموعات وثُمن النهائي.

أما عدد المستخدمين اليوميين النشطين في نسخة 2022 فقد بلغ قرابة 22 مليون مستخدِم، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 22%، مقارنة بـ18 مليون مستخدم نشط يوميا في نسخة 2018.

ووفقا للبيان، فقد قام أكثر من 4 ملايين شخص بالتسجيل في منصة "FIFA+" خلال كأس العالم حتى الآن، وذلك في الوقت الذي سجل فيه أكثر من 15 مليون مستخدِم جديد منذ إطلاق المنصة في أبريل/نيسان الماضي.

وحصدت منصة البحث الخاصة بكأس العالم و"FIFA+" على تطبيق "تيك توك" (TikTok) أكثر من 50 مليون زيارة منذ المباراة الافتتاحية يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين قطر المستضيفة والإكوادور، في حين زاد عدد المتابعين 5.4 ملايين شخص في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحده.

كما حقق مقطع فيديو عبر المنصة الصينية، لتجربة الجمهور داخل الملعب، أكثر من 150 مليون مشاهدة حتى الآن، بحسب معطيات نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبالتوازي مع ذلك، شهد مونديال قطر 2022 تسجيل مليوني مستخدِم في لعبة التوقعات "الفانتازي" خلال دوري المجموعات وثمن النهائي.

أما بخصوص أكثر المباريات تحقيقا لأعلى عدد من المشاهدات، وذلك بتحليل الوسوم الخاص بكل مباراة، فقد حلت مباراة فرنسا وبولندا في الدور ثمن النهائي في المرتبة الأولى بأكثر من 1.95 مليون تفاعل، في حين ظهرت مباراة بولندا والأرجنتين (المجموعة الثالثة) في المرتبة الثانية بـ1.87 مليون تفاعل، ثم مباراة كوستاريكا وألمانيا التي شهدت إقصاء المانشافت من البطولة بـ1.49 مليون تفاعل.

وتعد منصة "FIFA+" التي تم إطلاقها في وقت سابق من العام الحالي وهي متاحة للجماهير في أرجاء العالم كي يستمتعوا بكل ما يتعلق بكأس العالم بـ11 لغة، الوجهة الرسمية لمشاهدة ملخصات المباريات وتغطية البطولة، واستقطبت الخدمة الجديدة إقبال الجمهور.

وتمكن خدمة "تجربة الملعب من FIFA+" الجماهير الموجودين داخل الملعب من الاستمتاع بإثارة المباراة بشكل غير مسبوق، إذ يتم عرض إحصائيات اللعبة بتقنية الواقع المعزز، وخرائط تحرك اللاعبين، وإضاءات على الفريقين، وزوايا مختلفة لكاميرات التصوير، ولقطات الإعادة لتقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، وغيرها.

وتم تصميم هذه الخدمة الجديدة لتستكمل وتعزز أكثر وأكثر من متعة حضور المباراة على المدرجات، وتشجيع مختلف المنتخبات المشاركة.