فخر وإلهام وبحث عن المعجزات.. أبرز تصريحات نجوم المنتخب المغربي بعد التأهل التاريخي في كأس العالم

كتب المنتخب المغربي فصلا جديدا من تاريخ كأس العالم لكرة القدم عندما واصل اليوم السبت ملحمته المذهلة، بانتصاره على نظيره البرتغالي 1-0 على ملعب الثمامة ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.

ونستعرض هنا أبرز التصريحات من مدرب المغرب واللاعبين والمسؤولين عن الكرة في المغرب:

وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب: واجهنا مرة أخرى منافسا قويا وكبيرا هو البرتغال، لقد رأيتم الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي فريقنا طيلة المسابقة ومن بينهم نصير مزراوي والقائد رومان سايس، ولكن من بقي من الفريق قاتل بهذه العقلية، وأمام هذا الجمهور الذي يتابعنا كان علينا أن نكتب التاريخ لأفريقيا، أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز الكبير.

نتقدم بمواهبنا ورغم الإصابات تمسكنا بهدفنا وخلقنا هذه الروح الجماعية من أجل الشعب المغربي وكذلك من أجل أفريقيا التي عادت إلى الساحة من أوسع الأبواب لتتجاوز سقف التوقعات.

من الصعب بالنسبة لمدربين مثلنا يدربون في أفريقيا أن يحققوا هذا النصر الكبير، كانت هناك شكوك بشأننا، نحن سعداء من أجل المغرب وأشكر كل الجماهير والطاقم الفني والاتحاد المغربي للعبة.

سفيان أمرابط لاعب وسط المغرب: هذا أمر لا يصدق، نحن فخورون للغاية بما حققناه، أنا أعيش حلما جميلا بعد مباراة ستظل في الذاكرة، قدمنا مباراة رائعة ولعبنا بقلوبنا من أجل بلدنا وجمهورنا وروحنا المعنوية كانت عالية بعد أن سجلنا هدفا ودافعنا بكل قوة للحفاظ على تقدمنا، أشكر كل المجموعة على هذه المباراة التي لا تنسى.

المدافع المغربي يحيى عطية الله: فخور للغاية بما تحقق، نشعر في الفريق وكأننا عائلة واحدة. ما تحقق هو حدث تاريخي، ولا يهمنا من سننافس في الدور قبل النهائي سواء منتخب إنجلترا أو منتخب فرنسا، فنحن نركز على كل مباراة على حدة، وسنكافح حتى آخر لحظة.

المهاجم يوسف النصيري: سعيد بهدفي في المباراة، أشكر الجماهير على المساندة لآخر دقيقة، وللجمهور في المغرب.

ياسين بونو حارس المغرب وأفضل لاعب في المباراة: من الصعب إيجاد الكلمات لوصف هذه اللحظة وأشكر جميع اللاعبين الذين قدموا مباراة رائعة وعانينا من الإصابات وقاتلنا في الملعب، وأود أن أشكر الجماهير التي دعمتنا، وهذا كل ما أملكه حاليا. سنخلد للراحة للعودة بنفس الطاقة. قال مدربنا في وقت سابق نحن هنا لتغيير هذه العقلية واللاعب المغربي قادر على مواجهة أي شيء في المونديال. لقد غيّرنا بالفعل هذه العقلية والجيل الحالي والذي سيأتي من بعدنا سيعرف أن اللاعب المغربي قادر على تحقيق المعجزات.

المهاجم سفيان بوفال: عملنا كثيرا ونحن سعداء. واجهنا الفرق الكبرى. الله، الوطن، الملك.

لاعب الوسط عز الدين أوناحي: دخلنا التاريخ في المباراة الأخيرة، واليوم بلغنا نصف النهائي. سنعمل بدءا من الغد للمباراة المقبلة كي نحقق الحلم. نشكر الشعب العربي وكل أفريقيا، نعرف أنها تقف وراءنا.

فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم: الحمد لله على الانتصار. المنتخب الوطني في المربع الذهبي لكأس العالم. أكبر هدية نقدمها للجمهور المغربي المتعطش للانتصارات وكذلك الجماهير المغاربية والعربية والأفريقية التي ساندت الفريق. المنتخب الوطني جسّد البعد الثقافي والتاريخي لمملكة عظيمة تاريخها يمتد إلى 12 قرنا ولشعب وملك عظيم.