الأرجنتين تهزم هولندا بركلات الترجيح وتتأهل لمواجهة كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

سجل لاوتارو مارتينيز ركلة الترجيح الأخيرة وقاد الأرجنتين للفوز على هولندا 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2، وضربت الأرجنتين موعدا مع كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وسجل ميسي هدفا ومنح تمريرة حاسمة، ليعزز فرصه في المنافسة على لقب كأس العالم الغائب عن خزائنه، والأول لمنتخب بلاده منذ 1986.

وعلى ملعب المدينة التعليمية دخل منتخب الأرجنتين المباراة بنية تحقيق التقدم مبكرا، وحاول تهديد مرمى المنتخب الهولندي عبر محاولات متكررة، لكنها لم تفلح في الوصول إلى الشباك.

وفي الدقيقة الـ35 توغل ميسي (35 عاما) في عمق دفاع هولندا وقدم تمريرة ساحرة إلى مولينا ليسجل من مسافة قريبة ويلهب حماس جمهور الأرجنتين الحاضر بقوة في ملعب لوسيل.

ورفع ميسي رصيده إلى 5 تمريرات حاسمة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم متفوقا على صاحب الرقم القياسي البرازيلي بيليه صاحب 4 تمريرات حاسمة.

وفي الشوط الثاني سجل ميسي الهدف الثاني للأرجنتين من ركلة جزاء، وهو الهدف رقم 10 في مشاركاته بكأس العالم، ليعادل رقم الهداف السابق غابرييل باتيستوتا.

وقبل 7 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة سجل فاوت فيخهورست الهدف الأول لهولندا.

واعتقد الجميع أن الأرجنتين حسمت الفوز، غير أن فيخهورست عاد وسجل الهدف الثاني لهولندا في اللحظات الأخيرة بعد ركلة حرة تم تنفيذها بطريقة ذكية باغتت دفاع الأرجنتين.

واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح بعد استمرار التعادل في الشوطين الإضافيين، وتصدى حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز لركلة فيرجيل فان دايك الأولى وأخرى لستيفن بيرغويس، ومنح بلاده فرصة الاستمرار في المنافسة على التتويج بكأس العالم.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع كرواتيا -التي أطاحت بالبرازيل بركلات الترجيح- في مباراة نصف النهائي يوم الخميس المقبل.