عائلة زياش تحتفل بقمصان وأعلام المغرب.. الجزيرة نت تكشف حال والدة رونالدو وتعليقها على هزيمة البرتغال وبكاء ابنها

بينما كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يبكي في ملعب الثمامة بعد الهزيمة أمام المغرب صفر-1 في ربع نهائي مونديال قطر، كانت أمه تترك الملعب حزينة مفضلة البقاء في السيارة حتى حضور باقي عائلتها، وفي المقابل خرجت أسر لاعبي المغرب وسط احتفالات بالفوز والتأهل التاريخي.

وشاهدت ماريا دولوريس أفيرو والدة رونالدو المباراة من مدرجات كبار الزوار، وخرجت بعد دقائق من نهاية المباراة بعد أن شاهدت ابنها يبكي بعد الهزيمة والخروج من المونديال.

وخرجت والدة رونالدو مع رجل أظن أنه أحد أفراد عائلتها وواضح على ملامح وجهها الحزن الشديد، لدرجة أنها لم ترد على سؤالي عن شعورها بعد هزيمة البرتغال في آخر مونديال -على الأرجح- قد يخوضه ابنها، فرفضت الرد وبعد إلحاح مني بأخذ كلمة منها قالت إنها "حزينة".

الطريف أنها ظلت حزينة حتى طلبت التقاط صورة معها فابتسمت أثناء التقاطها ثم عاد وجهها للعبوس مجددا، وركبت السيارة مع مرافقها الذي كان يرتدي قميص البرتغال، وظلت السيارة في مكانها فترة طويلة حتى انضم إليها باقي مرافقيها الذين لم أتعرف عليهم.

عائلة زياش سعيدة

وقابلت عائلة النجم المغربي حكيم زياش أثناء خروجها من الملعب بعد المباراة وهي تتكون من سيدتين و3 أطفال يرتدون جميعا قمصان المغرب ويحملون أعلامه والسعادة تعلو وجوههم، وسألتهم عن شعورهم بعد هذا الفوز التاريخي فأكدوا أنهم "سعداء بالطبع" لكنهم رفضوا الإدلاء بتفاصيل أكثر.

ولم يختلف حال باقي أسر لاعبي منتخب المغرب التي حضرت كلها تقريبا لمتابعة المباريات من الملعب، إذ عمتهم الفرحة واحتفلوا داخل الملعب وخارجه أيضا.