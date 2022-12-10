انتقاد للحكم ومدرب هولندا وملاسنة على المباشر.. ميسي يثور ضد الجميع بعد تأهل الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم

بدا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غاضبا بعد نهاية مباراة منتخب بلاده أمام هولندا -أمس الجمعة- بتأهل صعب إلى نصف النهائي، ووجه بعد المباراة انتقادات حادة للحكم الإسباني ماتيو لاهوز الذي أدار اللقاء ولمدرب هولندا لويس فان غال، كما دخل في ملاسنة خلال مقابلة تلفزيونية.

وانتهت مباراة الأرجنتين وهولندا -التي استضافها ملعب لوسيل أمس- بالتعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، وحسم رفاق ميسي المواجهة بركلات الترجيح 4-3، وأنهوا أحلام الهولنديين في بلوغ نصف النهائي.

وقال النجم الأرجنتيني عقب المباراة "شعرت بعدم احترام من فان غال، بعد تصريحاته التي سبقت المباراة، الكثير من اللاعبين الهولنديين تحدثوا كثيرا خلال المباراة".

وكان ميسي يشير إلى تصريحات المدرب الهولندي قبل مباراة أمس، والتي عاد فيها إلى مباراة نصف نهائي مونديال 2014 بين المنتخبين قائلا "قبل 8 أعوام في كأس العالم بالبرازيل، نجحنا بشكل جيد في احتواء ميسي. لم يسدد أي كرة في ذلك التوقيت". وانتهت تلك المباراة بالتعادل السلبي، وفازت الأرجنتين بركلات الترجيح قبل أن تخسر أمام ألمانيا في النهائي.

وأضاف في تصريحاته "فان غال يسوّق أنه يلعب كرة قدم جيدة، ثم يقوم بوضع المهاجمين في منطقة الجزاء ويبدأ بلعب الكرات الطولية. كنا نستحق العبور، وهذا ما حدث".

ميسي ولاهوز

من جانب آخر، وجه قائد منتخب الأرجنتين انتقادات للحكم الإسباني ماتيو لاهوز الذي وزع 16 بطاقة صفراء خلال المباراة، وقال "لا أريد أن أقيم أو أعقب على أداء الحكام، ولكن لا أعتقد أن القرارات كانت أحيانا لصالحنا وإنما كانت تضرنا في بعض الأحيان، عانينا منها الكثير، كانت المباراة عموما قاسية وكان من الممكن أن تقصينا هذه المباراة من المونديال، ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف ميسي "يجب أن نقول إن الحكم لا يمكن الحديث إليه ونكون صريحين في حديثنا معه، ولكن الناس شاهدوا ما حدث، قبل المباراة كنا متخوفين لأننا كنا نعرف ما سيحدث، و(الاتحاد الدولي) فيفا يجب أن يهتم بهذا ولا يجب تعيين حكم مثله لقيادة مباراة بهذه الأهمية، الحكم يجب ألا يكون بهذا المستوى".

ملاسنة على المباشر

من جانب آخر، انفعل ميسي -الذي حصل على جائزة أفضل لاعب- على أحد الأشخاص أثناء مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الأرجنتينية، وبدا لاعب باريس سان جيرمان غاضبا للغاية، وقال "على ماذا تنظر؟ اذهب من هنا أيها الأحمق".

ولم تظهر الكاميرا هوية الشخص الذي وجه له ميسي تلك العبارات، لكن تقارير إعلامية أكدت أن كلامه كان موجها للاعب الهولندي فاوت فيخهورست الذي سجل هدفي منتخب بلاده بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني للمباراة.

ووفقا لتلك المصادر حاول فيخهورست الاقتراب من ميسي خلال إجراء للمقابلة، ولكن النجم الأرجنتيني لم يكن مستعدا للاستجابة لأي طلب من اللاعب الهولندي.

ويستعد ميسي ورفاقه لمواجهة كرواتيا في نصف نهائي المونديال الثلاثاء المقبل، وسط حماس متزايد بين جماهير الأرجنتين التي تتطلع لأول لقب في كأس العالم منذ 1986.