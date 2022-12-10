عمت الاحتفالات الكروات بعد الفوز بركلات الترجيح على البرازيل في ربع نهائي مونديال قطر، سواء داخل الملعب أو خارجه لكن الغريب مشاركة أحد أساطير الكرة الألمانية لاحتفالهم مبديا سعادته بفوزهم على السامبا.

وفازت كرواتيا على البرازيل 4-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في خروج حزين للسامبا البرازيلية.

وكنت شاهدا على مشاركة أسطورة الكرة الألمانية لوثار ماتيوس، في احتفالات أعضاء الاتحاد الكرواتي لكرة القدم الذين تجمعوا في قاعة كبار الزوار بعد دقائق من انتهاء ركلات الترجيح وأخذوا يغنون ويرقصون وانضم إليهم ماتيوس وسط ترحيب حار منهم وهتاف له.

وماتيوس (61 عاما) قائد المنتخب الألماني السابق الذي يعد الأكثر مشاركة مع المانشافت في المونديال بظهوره في 5 نسخ متتالية من كأس العالم، من 1982 إلى 1998شارك خلالها في 25 مباراة في المونديال، وقاد بلاده للفوز بلقبه الثالث في نسخة إيطاليا 1990.

وقد التقطت صورة مع قائد ألمانيا السابق وسألته عن رأيه في فوز كرواتيا على البرازيل فرفض التعليق مكتفيا بابتسامة تعكس مدى سعادته بالنتيجة المفاجأة كون البرازيل المرشح الأول للتتويج باللقب حسب غالبية خبراء اللعبة.

كما ظهر في القاعة كافو القائد التاريخي الذي توج مع البرازيل بكأس العالم في نسختي 1994 في أميركا و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، لكنه مر سريعا دون أن يكلم أحدا نحو المصعد فيما يبدو للانضمام لزميله السابق رونالدو نازاريو الموجود في الدور الأعلى، وكان الحزن الشديد ظاهرا على وجهه.

وكيل بيريسيتش منبهر بالمغرب

ومن ناحية أخرى، صرح فران جورفيتش وكيل أعمل إيفان بيريسيتش نجم منتخب كرواتيا وفريق توتنهام الإنجليزي، للجزيرة نت بأنه سعيد جدا بفوز بلاده وتقدمه في النسخة الثانية على التوالي لكأس العالم (كرواتيا وصيف بطل مونديال 2018 في روسيا) لأن ذلك سينعكس بالإيجاب على القيمة السوقية للاعبين، حيث إنه وكيل ثلاثة منهم أبرزهم المهاجم بيريسيتش.

وعندما سألته عن إمكانية وجود عروض أفضل لموكليه قال إن لاعبي المغرب هم الأكثر استفادة من المونديال من حيث الارتفاع المتوقع لقيمتهم السوقية، في إشارة لصغر سنهم مقارنة بموكله بيريسيتش الذي يبلغ 33 عاما، معربا عن انبهاره بأداء لاعبي المغرب في المونديال حتى الآن.