تختتم اليوم الخميس مباريات الدور الأول للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس العالم قطر 2022، وسيكون منتخب المغرب أمام فرصة للتأهل إلى ثمن النهائي، بعد حصد 4 نقاط في أول جولتين، في حين تعلب ألمانيا آخر حظوظها في التأهل وتجنب مرارة الخروج المبكر للمونديال الثاني على التوالي.

ويواجه منتخب المغرب نظيره الكندي، في حين تقابل بلجيكا كرواتيا في المجموعة السادسة، وستكون ألمانيا على موعد مع كوستاريكا وتواجه إسبانيا منتخب اليابان في ختام مباريات المجموعة الخامسة.

المنتخبات التي ضمنت التأهل في كأس العالم 2022:

وقبل مباريات اليوم ضمنت 10 منتخبات تأهلها إلى الدور المقبل، وهي: البرازيل والبرتغال وفرنسا وهولندا والسنغال وإنجلترا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا والأرجنتين وبولندا.

واتضحت أطراف 4 مباريات في ثمن النهائي وفق البرنامج التالي:

3 ديسمبر/كانون الأول: هولندا × الولايات المتحدة الأميركية (ملعب خليفة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة).

3 ديسمبر/كانون الأول: إنجلترا × السنغال (ملعب أحمد بن علي، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة).

4 ديسمبر/كانون الأول: الأرجنتين × أستراليا (ملعب الثمامة، 18:00 بتوقيت مكوة المكرمة).

4 ديسمبر/كانون الأول: فرنسا × بولندا (ملعب البيت، 22:00 بتوقيت مكوة المكرمة).

حسابات التأهل في مجموعة المغرب

تستكمل اليوم مباريات المجموعة السادسة التي يتصدرها منتخب كرواتيا برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المغرب، وتحتل بلجيكا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حين تتذيل كندا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

كرواتيا تتأهل في حال فوزها أو تعادلها، وعند خسارتها ستتأهل شرط خسارة المغرب والاحتكام إلى فارق الأهداف بينهما.

المغرب يتأهل في حال الفوز أو التعادل، وعد خسارته سيتأهل إذا خسرت بلجيكا، وإذا خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته.

بلجيكا ستضمن التأهل في حال فوزها على كرواتيا، وستقصى في حال خسارتها، وعند تعادلها ستتأهل إذا خسر المغرب وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحتها.

كندا فقدت الأمل في التأهل بعد الجولة الثانية.

حسابات التأهل في المجموعة الخامسة

تتصدر إسبانيا المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن اليابان وكوستاريكا، وتتذيل ألمانيا الترتيب بنقطة، وهو ما يعني أن كل منتخبات المجموعة تملك حظوظا في التأهل:

إسبانيا تتأهل في حال فوزها أو تعادلها، وفي حال خسارتها يتم اللجوء إلى فارق الأهداف إلا إذا فازت كوستاريكا.

اليابان تتأهل في حال فوزها، وتتأهل أيضا في حال تعادلها تزامنا مع التعادل في المباراة الثانية. وستقصى عند خسارتها، أو في حال تعادلها تزامنا مع فوز كوستاريكا على ألمانيا. يتم اللجوء إلى باقي معايير التأهل الواردة أدناه في حال تعادلها وفوز ألمانيا.

كوستاريكا تتأهل في حال فوزها على ألمانيا، والتعادل يضمن لها العبور في حال فوز إسبانيا، أو في حال خسارة إسبانيا وكان فارق الأهداف لمصلحتها. والتعادل في المباراتين يقصي كوستاريكا، وفي حال خسارتها أيضا.

ألمانيا يجب أن تفوز لتدخل في حسابات التأهل؛ فوزها تزامنا مع فوز إسبانيا سيؤهلها، وفوزها تزامنا مع تعادل أو فوز اليابان يفرض اللجوء إلى فارق الأهداف وباقي المعايير.

كيف يتم تحديد المنتخبات المتأهلة في كأس العالم 2022؟

يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور ثمن النهائي.

وفي حال تساوي عدد نقاط منتخبين أو أكثر، يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب: