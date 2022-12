"لن أعتذر".. سواريز غير نادم على لقطته الشهيرة أمام غانا

رفض مهاجم منتخب أوروغواي لويس سواريز تقديم اعتذار عن لقطته الشهيرة في مباراة منتخب بلاده أمام غانا، لحساب ربع نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010، عندما تصدى بيديه لكرة كانت في طريقها إلى الشباك في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، ليحرم غانا من أن تصبح أول منتخب أفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم.

وتلتقي غانا -التي تملك في رصيدها 3 نقاط- بأوروغواي (نقطة وحيدة) غدًا الجمعة في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الثامنة لكأس العالم 2022 في قطر، في مواجهة ستخيم عليها اللقطة الشهيرة التي قام بها سواريز قبل أكثر من 12 عامًا، عندما حرم منتخب غانا من تسجيل هدف ثان في اللحظات الأخيرة من المباراة، التي انتهت في وقتها الرسمي والإضافي 1-1، وكانت تتجه نحو ركلات الترجيح.

🇺🇾@Uruguay v 🇬🇭@ghanafaofficial, 2010 #WorldCup quarter-final

The very definition of late, late drama! 😲 pic.twitter.com/GrhcSSgAil

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 12, 2018