"لن أعتذر".. سواريز غير نادم على لقطته الشهيرة أمام غانا

رفض مهاجم منتخب أوروغواي لويس سواريز تقديم اعتذار عن لقطته الشهيرة في مباراة منتخب بلاده أمام غانا، لحساب ربع نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010، عندما تصدى بيديه لكرة كانت في طريقها إلى الشباك في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، ليحرم غانا من أن تصبح أول منتخب أفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم.

وتلتقي غانا -التي تملك في رصيدها 3 نقاط- بأوروغواي (نقطة وحيدة) غدًا الجمعة في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الثامنة لكأس العالم 2022 في قطر، في مواجهة ستخيم عليها اللقطة الشهيرة التي قام بها سواريز قبل أكثر من 12 عامًا، عندما حرم منتخب غانا من تسجيل هدف ثان في اللحظات الأخيرة من المباراة، التي انتهت في وقتها الرسمي والإضافي 1-1، وكانت تتجه نحو ركلات الترجيح.

وتعرّض سواريز للطرد بعد تلك اللقطة، واحتسب الحكم ركلة جزاء لغانا، ولكن أسامواه جيان أهدرها، ليمر المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الأزرق السماوي (4 ـ2)، الذي تأهل لنصف النهائي في سيناريو لا يزال يشكّل إحدى أشهر اللقطات في تاريخ كأس العالم.

وقال سواريز في المؤتمر الصحفي -الذي عقد اليوم الخميس- قبل مباراة أوروغواي وغانا "لن أعتذر عن تلك اللقطة، ليس هناك ما يدعو إلى ذلك، لست أنا من أهدر ركلة الجزاء. أعترف أنني أخرجت الكرة بيدي عندما كانت تتجه للمرمى، لكن غانا حصلت على ركلة جزاء، ولست أنا من أهدرتها".

وأضاف "كان بإمكاني الاعتذار إذا أصبت لاعبًا، أو ارتكبت لقطة عنف، وفي تلك الحادثة تلقيت البطاقة الحمراء، تم احتساب ركلة الجزاء ضد أوروغواي، لكن ليس خطئي إذا أضاعت غانا ركلة الجزاء".

ويلتقي منتخبا غانا وأوروغواي الجمعة بداية من السادسة مساء على ملعب الجنوب، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثامنة، وفي الوقت نفسه يلتقي المنتخب البرتغالي -الذي ضمن تأهله لثمن النهائي- مع كوريا الجنوبية.

وتعادلت أوروغواي في افتتاح مشاركتها في مونديال 2022 دون أهداف أمام كوريا الجنوبية، قبل أن تخسر صفر ـ2 أمام البرتغال في الجولة الثانية، بينما خسرت غانا أمام البرتغال 2-3، وفازت على كوريا 3-2.

ويحتاج المنتخب الغاني إلى الفوز لضمان التأهل ومرافقة البرتغال للدور الثاني، في حين يتعين على أوروغواي الانتصار، وانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية.