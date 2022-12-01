"لماذا لا نحلم بالفوز باللقب؟".. الركراكي يرفع سقف الطموح بعد التأهل التاريخي في كأس العالم

لم يحالف وليد الركراكي الحظ للعب في كأس العالم لكرة القدم، لكنه قال إن "الله منحه فرصة لصنع التاريخ"، وهو مدرب للمغرب، وسأل بكبرياء "لماذا لا نحلم بالفوز بالكأس؟"

عدّ المدرب وليد الركراكي نفسه "أسعد شخص في العالم" عقب قيادته -اليوم الخميس- لمنتخب المغرب للتأهل إلى دور الـ16 -لأول مرة خلال 36 عامًا- بالفوز 2-1 على كندا، في ملعب الثمامة بالدوحة، ليتصدر مجموعة معقدة ضمت: كرواتيا وبلجيكا.

وجمع ممثّل العرب الوحيد في البطولة الآن7 نقاط، متفوقًا بنقطتين على كرواتيا -وصيفة بطلة العالم- في حين غادرت بلجيكا -المصنفة الثانية عالميًا- وصاحبة المركز الثالث في النسخة الماضية.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي "لم تكن مباراة سهلة، إنها الأفضل لنا بالبطولة، تحلّينا بروح قتالية وفزنا عن استحقاق، اللاعبون مستعدون للموت من أجل الفريق والخطة".

وأشاد بالظهير الأيمن أشرف حكيمي، الذي صنع الهدف الثاني، وتحامل على إصابته قبل أن يخرج في الدقائق الأخيرة متألمًا، ونال جائزة رجل المباراة. وتابع "أشرف محارب، إنه مذهل، ضغط حتى نهاية المباراة رغم إصابته، واستحق جائزة أفضل لاعب".

وأضاف مدرب الوداد السابق -الذي تولى قيادة منتخب بلاده قبل نحو شهرين فقط من نهائيات قطر- "لم نأت إلى هنا لنخسر، كل شيء ممكن والمستويات متباينة للمنتخبات مثلما شاهدنا الأرجنتين وفرنسا. أعتقد أن الأفارقة يمكنهم الذهاب بعيدًا، ولم لا نحلم بالفوز بالكأس؟ نحن نعطي حلمًا للجيل القادم".

والتف اللاعبون حول الركراكي في دائرة عقب نهاية المباراة، واحتفلوا مع الجماهير وألقى بخطاب حماسي أمامهم. وأوضح "قلت لهم يجب أن نفخر بأنفسنا، إنها فرصة ربما لن تتكرر، لم ألعب في كأس العالم مع الأسف، حاولت في مرتين ولم أنضم للمنتخب، أعطاني الله الآن فرصة لصنع تاريخ وأنا مدرب، والآن أنا أسعد شخص في العالم".

وواصل مازحًا "اللاعبون يضربونني على رأسي دائمًا في الدائرة، ربما يجلب هذا الحظ لهم".

وينتظر المغرب مواجهة صاحب المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، التي تضم إسبانيا وألمانيا واليابان وكوستاريكا.

أجواء جنونية

بدوره، أعرب حكيم زياش -صاحب الهدف الأول للمغرب في شباك كندا- عن فخره بالمساهمة في تأهل منتخب بلاده للدور الثاني، مضيفًا "حاربنا في كل لحظات المباراة، وصمدنا على أرضية الميدان، كتبنا التاريخ اليوم، إنه إحساس رائع أن أسجل هدفًا في كأس العالم، لقد رأيت فرحة الجماهير، وكانت الأجواء جنونية".

وقال زياش "بالنسبة لنا، نحن نعرف أن الأجواء تكون دومًا بهذا الشكل عندما يلعب المغرب، لهذا نمارس كرة القدم".

من جانبه، عبّر الحارس ياسين بونو عن سعادته الكبيرة، وقال لقناة الكأس "هذه ليلة تاريخية للشعب المغربي، وهذا بسبب روح العمل الكبيرة التي أسهمت في الإنجاز الذي تحقق. هذا الفريق لديه المؤهلات التي تجعله ينافس. واللاعبون يحلمون لذلك، ومن حق الجماهير أن تحلم، وهذا الجيل متمكّن".

ووجّه بونو الشكر لجماهير المغرب التي ساندت المنتخب الوطني بحماسة كبيرة في مباريات البطولة.

أما المدافع نايف أكرد فأكّد أنه كان يعرف أن مباراة كندا لن تكون سهلة، ووجّه الشكر لجماهير المغرب ولكل الجماهير العربية على المساندة، وقال "لم يكن لدى كندا ما تخسره ولعبت بأريحية، ونحن كنا نعلم أننا في حاجة لنقطة لكي نتأهل. في الشوط الثاني عانينا من الإرهاق البدني؛ لأننا نلعب كل 4 أيام".

ولم يستبعد أكرد وصول المغرب لمراحل متقدمة في كأس العالم، وقال "لم لا؟ استطعنا الوقوف لفرق المجموعة القوية، ولدينا مؤهلات وسنحاول بذل قصارى جهدنا لإسعاد الشعب المغربي، وكتابة التاريخ".

وبات منتخب المغرب ممثّل العرب الوحيد في البطولة، بعد خروج قطر -صاحبة الأرض- وتونس والسعودية من الدور الأول.