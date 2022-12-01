شكوى للفيفا وديشامب ينتقد.. إلغاء هدف غريزمان أمام تونس يثير غضب الفرنسيين

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد إلغاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة الذي أحرزه أنطوان غريزمان، وذلك عقب مراجعة حكم الفيديو للواقعة بعد إطلاق صافرة النهاية خلال مواجهة تونس أمس الأربعاء.

واحتسب الحكم النيوزيلندي ماتيو كونجير، الذي أدار المباراة، هدف غريزمان المسجل في الدقيقة السابعة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم المنتخب التونسي 1-صفر.

واعتقد كثيرون انتهاء المباراة عقب هدف غريزمان، حتى أن مذيعي محطة "تي إف 1" (TF1) الفرنسية خرجوا إلى فاصل إعلاني، قبل أن يُطلب من الحكم كونجير مراجعة قراره عبر تقنية الفيديو، ويلغي الهدف وذلك قبل أن يطلق صافرة النهاية، ليحقق منتخب "نسور قرطاج" فوزا تاريخيا على أبطال العالم.

وقال الاتحاد الفرنسي -في بيان- "نتقدم بشكوى بعد إلغاء هدف أنطوان غريزمان بشكل غير صحيح من وجهة نظرنا"، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الاتحاد الفرنسي قوله إن الحكم اتخذ قرار العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR) بعد استئناف اللعب وإطلاق صافرة النهاية، وهو ما يخالف القوانين المعتمدة التي تمنع العودة إلى الفار بعد استئناف اللعب.

من جانبه، شكك مدرب "الديوك" ديدييه ديشامب في شرعية قرار الحكم، وقال "لا أعرف كل القواعد، لكن الحكم أطلق صافرة، ثم تدخل حكم الفيديو المساعد. لم أكن أعرف أن ذلك مسموح به"، وتساءل "هل تعلمون أن ذلك مسموح به؟".

ورغم الخسارة، فإن منتخب فرنسا، الذي ضمن مبكرًا التأهل إلى الدور الـ16 في البطولة، بقي متربعا على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب أستراليا، المتساوي معه في الرصيد، والذي رافقه أيضا إلى الدور الثاني بالمونديال، في حين ودع منتخب تونس البطولة، بعدما حل في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.