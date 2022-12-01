شاهد- هدف المغرب الملغى والكرة على خط مرمى بونو وضربة جزاء كرواتيا الملغاة.. ماذا يقول قانون كرة القدم؟

كعادة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، شهدت مباراتا المغرب ضد كندا، وبلجيكا مع كرواتيا حالات تحكيمية عدة، سنتناولها بالشرح والتحليل.

الحالة الأولى كانت إلغاء الحكم (بعد الرجوع لتقنية الفيديو والتسلل شبه الآلي) لهدف سجله المغرب في الوقت بديل الضائع للشوط الأول، عندما كانت النتيجة تقدم أسود الأطلس 2-1.

وشكك البعض في القرار؛ لأنهم نظروا إلى الجزء الأول من الحالة، عندما نفّذ حكيم زياش الضربة الحرة المباشرة من الجهة اليمنى، ولم يكن أي لاعب مغربي في موقف تسلل، لكن الخطأ كان في الجزء الثاني عندما صوّب يوسف النصيري الكرة المرتدة إليه داخل المرمى، إذ كان زميله في موقف تسلل، وفي مسار الكرة أمام الحارس الكندي، مما يستدعي احتساب التسلل، والحالة سهلة وواضحة؛ لذا فقرار الحكام كان صحيحًا.

أما الحالة الثانية فكانت التسديدة الرأسية لكندا في الدقيقة 71 التي ارتدت من عارضة مرمى المغرب إلى خط المرمى، والتي توقف الحكم فيها دون إصدار أي قرار، حتى أكّد له حكم "الفار" أنها ليست هدفًا، والقرار صحيح؛ لأن الكرة كان الجزء الأكبر منها داخل المرمى، لكن كان جزء منها على الخط، وينص القانون على أن الكرة يجب أن تتعدى بكاملها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة لتحتسب هدفًا.

وكانت الحالة الثالثة -وهي الأكثر جدلية في مباراة بلجيكا وكرواتيا لأنها حالة مركّبة- إلغاء ضربة جزاء لكرواتيا في الدقيقة 15 بعد الرجوع لتقنية الفار والتسلل شبه الآلي، حيث يوجد تسلل على لاعب كرواتيا الذي ارتكبت المخالفة ضده، واحتسبت ضربة الجزاء لصالحه (كراماريتش)، وكان قرار الحكام صحيحًا -أيضًا- لأن قانون الكرة ينص على ألا يستفيد المخطئ من خطئه، والعقاب يكون على الخطأ الأول في مثل هذه الحالات.