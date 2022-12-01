دعاهم أمير قطر لحضور المونديال.. استقبال حافل لطلبة ثانوية بلاط الشهداء الكويتية في الدوحة

وصل وفد مدرسة ثانوية بلاط الشهداء الكويتية إلى مطار حمد الدولي، تلبية لدعوة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور جانب من مباريات كأس العالم 2022.

ونشرت حسابات ووسائل إعلام قطرية مقاطع مرئية وصورًا لوصول وفد المدرسة إلى الدوحة، حيث ارتدوا قمصانًا زُيّنت بألوان العلم القطري، وكُتب عليها "شكرًا تميم المجد"، مع صورتي أمير قطر وأمير الكويت، إلى جانب العلمين القطري والكويتي.

وكان في استقبال وفد ثانوية بلاط الشهداء وفد قطري، بالإضافة إلى طلبة قطريين حاملين الأعلام والورود في المطار. وأظهر طلبة المدرسة فرحتهم بكأس العالم في قطر، ووصفوا التنظيم القطري للبطولة الكروية بـ "أفضل نسخة كأس عالم"، وعدّوا نجاح قطر في تنظيمها نجاحًا عربيًا.

وتلقّى طلاب المدرسة دعوة أمير قطر؛ هدية عرفان لمقطع مصور انتشر لهم عبر مواقع التواصل، وهم يحتفلون بتنظيم قطر لأول مونديال على أرض عربية.

وقال المدير المساعد في ثانوية بلاط الشهداء عبد الله زكريا، إن فكرة الاحتفالية بالمدرسة كانت برفع الأعلام الخليجية لتعزيز فكرة أن "الخليج واحد"، مشددًا على أن الدعم الشعبي القطري، هو امتداد لدعم القيادة السياسية في دولة الكويت.

وأضاف زكريا -في حديثه لوكالة "سند" للرصد والتحقق- "أكّدنا في الفعالية أننا كلنا في قلب قطر، وأن نجاح قطر هو من نجاح الكويت والخليج والأمة الإسلامية، ومن هذا المنطلق انطلقنا في دعم قطر".