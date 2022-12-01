خيبة بسبب شوط واحد.. القادري يعتذر من الشعب التونسي

تقدم مدرب منتخب تونس جلال القادري باعتذاره إلى الشعب التونسي عقب الفشل في التأهل لأول مرة للدور الثاني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في سادس مشاركة للفريق في المونديال.

وفاز منتخب تونس 1-صفر على فرنسا (حامل اللقب) بعد أداء قوي أمس الأربعاء، لكن ذلك لم يكن كافيا لخطف البطاقة الثانية للتأهل التي عادت لأستراليا بتحقيقها الفوز على الدانمارك بالنتيجة نفسها.

وقال القادري في تصريحات للصفحة الرسمية الخاصة بالاتحاد التونسي لكرة القدم بموقع فيسبوك، "أحيي اللاعبين على أدائهم، وأعتذر مجددا من الشعب التونسي. أردنا أن نسعدهم وأن نذهب بعيدا في البطولة. كنت مؤمنا بأنه كان يمكننا النجاح مع هذه المجموعة".

وأشاد القادري بالفوز الباهر على فرنسا رغم الخروج المبكر من المونديال، وأضاف "لم يكن الفوز سهلا وسيبقى في ذاكرة كرة القدم التونسية وهذا الجيل، الانتصار على صاحب آخر نسخة من كأس العالم بمثل هذه الروح والاندفاع".

وتابع "قدمنا ما علينا، وعندما نشاهد 6 أشواط على طول البطولة، أعتقد أننا نجحنا في 5 أشواط مقابل شوط واحد كلفنا التأهل. لكن أريد أن أبقى إيجابيا".

واختتم القادري تصريحاته "منذ عام 1978 (المشاركة الأولى) حققنا أفضل حصيلة بأربع نقاط.. صحيح لم نكن فعالين في الهجوم وسجلنا هدفا لكن لم نقبل سوى هدف واحد".

وكان منتخب تونس تعادل في مباراته الأولى ضد الدانمارك بأداء لافت، قبل أن يخسر أمام أستراليا 1-صفر ويهزم فرنسا في مباراته الثالثة بهدف المهاجم وهبي الخزري.