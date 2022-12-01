بعد رفع صورته في المدرجات.. أوزيل في قطر ويشيد بالتنظيم المثالي لكأس العالم

عبّر النجم الألماني المعتزل دوليًا مسعود أوزيل، عن سعادته بوجوده في قطر وحضور كأس العالم 2022، مشيدًا بكرم الضيافة واستضافة قطر المميزة للبطولة، جاء ذلك بعد أيام قليلة من رفع صورته في المدرجات خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا.

وشارك أوزيل عبر صفحته الشخصية على موقع إنستغرام -اليوم الخميس- صورة له من أحد ملاعب المونديال، معلقًا عليها "من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم. شكرًا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي، ويسعدني أن أكون هنا دائمًا، وكل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة".

وحظيت الصورة بتفاعل واسع وأعجب بها أكثر من 300 ألف متابع، في أقلّ من ساعة على نشرها.

ورفع عدد من الجماهير العربية صورة أوزيل في مدرجات ملعب البيت، مع وضع يدهم على الفم قبل انطلاق مباراة إسبانيا وألمانيا -يوم الأحد الماضي- ردًا على المنتخب الألماني، الذي وضع لاعبوه أيديهم على أفواههم في الصورة الجماعية، قبل أول مباراة لهم في كأس العالم 2022 في قطر، كنوع من الاحتجاج على ما وصفوه بـ"تكميم الأفواه"، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

العنصرية تعني أوزيل أيضاً 📧 رسالة من المدرجات لمنتخب الأفواه المكممة 🫢#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/GG0GpyjsWz — الجزيرة رياضة (@AJASports) November 27, 2022

وكان النجم الألماني -من أصل تركي- قد أعلن اعتزال اللعب الدولي مع "المانشافت"؛ بسبب تعرضه "للإهانة والعنصرية وعدم الاحترام"، حسب ما نشره على حسابه في تويتر، بعد صورة جمعته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى مواقفه الإنسانية المعروفة تجاه مسلمي الإيغور.