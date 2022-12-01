أمير قطر يحتفل بتأهل "أسود الأطلس" في كأس العالم رافعا علم المغرب

احتفل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتأهل منتخب المغرب (أسود الأطلس) إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022، بعد فوزه اليوم على كندا وتصدر المجموعة السادسة في البطولة.

ورفع الشيخ تميم علم المغرب وسط أجواء حماسية في المدرجات، واحتفالات مميزة من الجماهير التي حضرت إلى ملعب الثمامة الذي احتضن اللقاء.

الأمير تميم يحتفل بفوز المغرب على كندا في ملعب الثمامة #ديما_المغرب pic.twitter.com/TYXsheSg9W — أحمد عبدالله (@aabdoallah17) December 1, 2022

ووثقت مقاطع فيديو احتفال أمير قطر مع الجماهير المغربية، وسط هتافات واحتفالات بتأهل منتخب "أسود الأطلس" للمرة الثانية في تاريخه إلى ثمن نهائي كأس العالم.

وأنهى رفاق حكيم زياش الدور الأول بفوز على كندا 2-1 رفعوا به رصيدهم إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن كرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا.