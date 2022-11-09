"ميسي بالملعب ومارادونا في الجنة".. أرجنتينيون يتخلون عن شراء منازل للقدوم إلى قطر

يسعى إميليانو ماترانغولو (39 عاما) خريج إدارة الأعمال في بوينس آيرس، بكل ما أوتي من قوة للسفر إلى قطر لحضور كأس العالم لكرة القدم وتشجيع منتخب بلاده باعتباره أحد المرشحين للفوز باللقب ومتابعة القائد النجم ليونيل ميسي.

وقال ماترانغولو لرويترز إنها "4 سنوات من الادخار إضافة لتوفير بعض المال كل شهر لتحقيق هذا الحلم مهما كان الثمن.. تتوقف عن القيام بأشياء مثل شراء سيارة أو منزل".

وأضاف أنه "حلم وحالة من الافتتان (بكأس العالم). كثير من الناس يقولون انظروا، إنه ينفق المال للذهاب إلى قطر بدلا من امتلاك ولو نسبة 5% من منزل.. حسنا، أنا متأكد من أن (المنزل) جميل، لكنني ذاهب إلى كأس العالم".

وتنطلق البطولة التي ستكون الأخيرة لميسي (35 عاما) في أقل من أسبوعين في 20 من الشهر الجاري، ويستعد المشجعون من إنجلترا إلى اليابان للقيام برحلة إلى قطر على أمل مشاهدة مجد الانتصار.

وتأمل الأرجنتين -التي خاضت 35 مباراة دون هزيمة وحاملة لقب كأس كوبا أميركا العام الماضي- أن تضيف إلى لقبين في كأس العالم عامي 1978 و1986.

وقبل الانطلاق إلى الدوحة، اجتمع المشجعون ليغنوا في إحدى الحدائق العامة "لدينا ليونيل (ميسي) على أرض الملعب ودييغو (مارادونا) يلعب في الجنة".

وكان العديد منهم يرتدون قمصان المنتخب الوطني الأزرق والأبيض ويحملون لافتات أو عليهم وشم لأبرز اللاعبين في الفريق.

ويجسد هذا شغف الأرجنتين بكرة القدم، حيث تظل كأس العالم أولوية بالنسبة للبعض على الرغم من تباطؤ الاقتصاد والتضخم المؤلم الذي يقدر أن يصل إلى 100% هذا العام، والضوابط على العملة التي ترفع أسعار السفر إلى الخارج.

وقال جوناثان لونا (32 عاما) وهو يعمل لحسابه الخاص "لسوء الحظ، تمر الأرجنتين بلحظة أزمة، حيث يرتفع سعر كل شيء كل شهر.. لكن في إحدى الليالي جلست وقررت الذهاب إلى كأس العالم لأنني أحب المنتخب الوطني".

ويدرك لونا التأثير المالي لقراره.

وأضاف "أعلم أنه عندما أعود سيكون لدي أفضل الذكريات في حياتي، ولكن قد يكون أنني أستأجر (شقة بذلك المال) طوال حياتي ولكنني لا أهتم، علينا التوجه لدعم الفريق".