قصة اللاعبين المغاربة في برشلونة

رغم أن المباراة كانت محتدمة ومثيرة وبرشلونة كان يعاني بعشرة لاعبين ضد أوساسونا، غير أن "تشافي" أصرّ على إشراك لاعب شاب في أول مباراة له مع الفريق الأول.

هذا الشاب هو المغربي شادي رياض المدافع صاحب الـ19 عامًا، والذي انتقل مطلع العام الحالي من فريق سباديل الإسباني إلى الفريق الثاني في برشلونة، ورُفع إلى الفريق الأول الصيف الماضي.

وسبق رياض 3 لاعبين مغاربة ارتدوا قميص برشلونة وهم جميعهم من مواليد إسبانيا وعاشوا فيها كل فترات حياتهم