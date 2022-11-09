قصة اللاعبين المغاربة في برشلونة
9/11/2022
رغم أن المباراة كانت محتدمة ومثيرة وبرشلونة كان يعاني بعشرة لاعبين ضد أوساسونا، غير أن "تشافي" أصرّ على إشراك لاعب شاب في أول مباراة له مع الفريق الأول.
هذا الشاب هو المغربي شادي رياض المدافع صاحب الـ19 عامًا، والذي انتقل مطلع العام الحالي من فريق سباديل الإسباني إلى الفريق الثاني في برشلونة، ورُفع إلى الفريق الأول الصيف الماضي.
وسبق رياض 3 لاعبين مغاربة ارتدوا قميص برشلونة وهم جميعهم من مواليد إسبانيا وعاشوا فيها كل فترات حياتهم
- أشهر اللاعبين المغاربة مع البرسا هو النجم منير الحدادي: الذي لعب لبرشلونة منذ 2013 حتى 2015 في الفريق الثاني، ومن 2014 حتى 2018 للفريق الأول، وتخللتها فترات إعارة إلى فالنسيا والأفيس، قبل أن ينتقل بشكل دائم إلى إشبيلية ومنها إلى خيتافي هذا الموسم. ولعب لمنتخب إسبانيا في جميع الفئات السنية، ومباراة واحدة مع المنتخب الأول قبل أن ينجح في تمثيل منتخب المغرب ابتداء من 2021 بعد عدم استدعائه مجددًا لمنتخب "لاروخا".
- عبد الصمد الزلزولي: انتقل إلى الفريق الثاني لبرشلونة من فريق هيركيليس الإسباني، ورُفع إلى الفريق الأول في 2021، وانتقل بنظام الإعارة إلى أوساسونا وهو يبلغ من العمر 20 عامًا. وقد لعب مع منتخب المغرب تحت 20 عامًا، وانضم حديثًا إلى قائمة "أسود الأطلس" ولعب معهم مباراة واحدة فقط.
- إلياس أخوماش: انتقل إلى أكاديمية برشلونة في 2017 ورُفع إلى الفريق الثاني في 2020، وبعدها بعام إلى الفريق الأول وخاض مباراتين بقميص البرسا. في 2018 لعب مع منتخب المغرب تحت 15 عامًا، وانتقل ليمثّل إسبانيا في باقي الفئات السنية، ولم يحسم قراره بعد حول من سيمثّل في المنتخب الأول، وغاب عن المشاركات مع البرسا منذ فترة طويلة.
المصدر : مواقع إلكترونية