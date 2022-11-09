في تاريخ دوري الأبطال.. من يملك اليد الطولى بمواجهات ريال مدريد وليفربول؟
9/11/2022
منذ 2014 تواجَه ريال مدريد وليفربول 6 مرات في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهتين مرتقبتين في ثمن النهائي لهذه النسخة من البطولة القارية الأم.
ومن المتوقع أن يستضيف "الليفر" الفريق الملكي في فبراير/شباط المقبل، ويحلّ الفريق الإنجليزي ضيفًا على "الميرينغي" في مارس/آذار المقبل.
وبالعودة إلى المباريات الست التي كان للريال اليد الطولى، يوضح التاريخ أنه في:
- نسخة 2014: فاز الريال مرتين في دور المجموعات (الأولى في "أنفيلد" بثلاثية نظيفة، والثانية في "البرنابيو" بهدف نظيف).
- نسخة 2018، فاز الريال بالنهائي 3-1 على "الريدز".
- نسخة 2021: فاز الريال ذهابًا على أرضه بثلاثية نظيفة، وتعادل في الإياب مع إنجلترا من دون أهداف
- نسخة 2022: الريال يهزم ليفربول بهدف نظيف في نهائي البطولة.
المصدر : مواقع إلكترونية