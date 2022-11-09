في تاريخ دوري الأبطال.. من يملك اليد الطولى بمواجهات ريال مدريد وليفربول؟

منذ 2014 تواجَه ريال مدريد وليفربول 6 مرات في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهتين مرتقبتين في ثمن النهائي لهذه النسخة من البطولة القارية الأم.

ومن المتوقع أن يستضيف "الليفر" الفريق الملكي في فبراير/شباط المقبل، ويحلّ الفريق الإنجليزي ضيفًا على "الميرينغي" في مارس/آذار المقبل.

وبالعودة إلى المباريات الست التي كان للريال اليد الطولى، يوضح التاريخ أنه في: