كرة قدم

في تاريخ دوري الأبطال.. من يملك اليد الطولى بمواجهات ريال مدريد وليفربول؟

Liverpool FC v Real Madrid - UEFA Champions League Final 2021/22
ريال مدريد وليفربول تواجهان 6 مرات في دوري الأبطال (غيتي)
9/11/2022

منذ 2014 تواجَه ريال مدريد وليفربول 6 مرات في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهتين مرتقبتين في ثمن النهائي لهذه النسخة من البطولة القارية الأم.

ومن المتوقع أن يستضيف "الليفر" الفريق الملكي في فبراير/شباط المقبل، ويحلّ الفريق الإنجليزي ضيفًا على "الميرينغي" في مارس/آذار المقبل.

وبالعودة إلى المباريات الست التي كان للريال اليد الطولى، يوضح التاريخ أنه في:

  • نسخة 2014: فاز الريال مرتين في دور المجموعات (الأولى في "أنفيلد" بثلاثية نظيفة، والثانية في "البرنابيو" بهدف نظيف).
  • نسخة 2018، فاز الريال بالنهائي 3-1 على "الريدز".
  • نسخة 2021: فاز الريال ذهابًا على أرضه بثلاثية نظيفة، وتعادل في الإياب مع إنجلترا من دون أهداف
  • نسخة 2022: الريال يهزم ليفربول بهدف نظيف في نهائي البطولة.
المصدر : مواقع إلكترونية