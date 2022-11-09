الأماني ممكنة.. ماني لم يفقد بعد أمل المشاركة في مونديال قطر

من المؤكد أن المهاجم السنغالي ساديو ماني يغيب عن مباراة فريقه بايرن ميونخ المقبلة ضد شالكه السبت القادم في الدوري الألماني لكرة القدم، بسبب إصابة تعرّض لها أمس خلال فوز فريقه على فيردر بريمن 6-1 في البوندسليغا.

ولكن السؤال الكبير الذي ينتظر عشاق الساحرة المستديرة الإجابة عنه:

هل تحرمه الإصابة من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر الذي ينطلق في 20 الشهر الجاري؟

للإجابة عن هذا السؤال علينا جمع معلومات متدفقة من مصادر عدة تتحدث عن احتمالات تمثيل "أسود التيرانغا" بلاده في المونديال القطري.

لنبدأ من آخر المعلومات، وهي ما أورده النادي البافاري -في بيان- جاء فيه "تعرّض ساديو ماني للإصابة في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى خلال فوز بايرن ميونيخ على فيردر بريمن 6-1. وسيغيب أفضل لاعب أفريقي لهذه السنة عن مباراة شالكه السبت".

وتابع النادي البافاري "ستُجرى فحوصات أخرى خلال الأيام المقبلة، ويتواصل بايرن مع الجهاز الطبي والاتحاد السنغالي".

المعلومات الأخرى جاءت من رئيس الاتحاد السنغالي أوغوستان سنغور الذي لم يجزم بغياب ماني عن المونديال القطري، ومعظم ما قاله هو تعبيره عن "قلق" بشأن إصابة نجم المنتخب الوطني البالغ 30 عامًا، قبل 11 يومًا من انطلاق مونديال قطر.

وقال سنغور -في تصريحات صحفية- "تصوّروا أن تخسر فرنسا جهود بنزيمة. نحن قلقون بعد الأنباء التي وردتنا مساء أمس".

وأضاف "ننتظر استشارة الجهاز الطبي (لبايرن ميونخ)، وإشعار رسمي من النادي. يتعيّن علينا انتظار المعلومات الدقيقة الواردة من النادي نفسه".

وتابع سنغور إنه "نجم الفريق.. مع ساديو ماني، أو من دونه الفريق ليس هو ذاته، لكننا سنتأقلم".

أما الصاعقة التي ضربت السنغال وأفريقيا وعالم كرة القدم، فكان مصدرها صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، والتي جزمت بأن الإصابة ستُبعد ماني عن الملاعب لأسابيع عدة، وهو ما يحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده.

من جانبها كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ماني أُصيب بتمزّق في وتر الهضبة الظنبوبية، وسيغيب عن كأس العالم.

وحبست السنغال بأكملها أنفاسها بعد خروج "بالونبوا" (ساحر الكرة) مصابًا من مباراة فريقه ضد فيردر بريمن بعد مرور 21 دقيقة فقط، حتى إن رئيس البلاد نشر تغريدة على حسابه تقول "ساديو، أتمنى لك التعافي بأقصى سرعة ممكنة إثر إصابتك خلال مباراة بايرن ميونيخ-بريمن. كما قلت لك: ساديو، قلب الأسد! من كل قلبي أنا معك: لكي يباركك الله!".

Sadio, je te souhaite prompt rétablissement suite à ta blessure lors du match Bayern-Werder Brême. Comme je te l’ai dit: Sadio, cœur de Lion ! De tout cœur avec toi !Dieu te bénisse ! — Macky Sall (@Macky_Sall) November 9, 2022

وتُوّج المنتخب السنغالي بطلًا لكأس الأمم الأفريقية مطلع العام الحالي للمرة الأولى في تاريخه، وسيعلن مدرب المنتخب أليو سيسيه عن تشكيلته الرسمية المشارِكة في مونديال قطر.

ويتنافس المنتخب السنغالي في مونديال قطر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر وهولندا والإكوادور، وتكون أول مباراة لبطل أفريقيا في 21 الشهر الجاري ضد هولندا.