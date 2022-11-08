يويفا ودوري السوبر الأوروبي.. عود على بدء

جدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -اليوم الثلاثاء- معارضته لإنشاء بطولات منفصلة، في اجتماع مع شركة (إيه 22 سبورتس) التي تدعم إقامة بطولة دوري السوبر.

وكشف الشهر الماضي أن المسؤول الإعلامي بالشركة بيرند ريشارت كان يترأس خططًا لإحياء دوري السوبر، والذي تعرض للإخفاق بعدما واجه ضغوطًا من الجمهور ووسائل الإعلام.

وبينما انسحبت 9 أندية من الـ12 المؤسِسة للبطولة بسبب انتقادات واسعة النطاق، لا تزال أندية ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس ملتزمة بالمشروع.

وقال ريشارت -الذي كان ممثلًا عن شركة (إيه 22 سبورتس) في اجتماع اليوم الثلاثاء- لصحيفة "فاينانشال تايمز" الشهر الماضي إن هناك "الكثير من التعاطف" لدوري السوبر.

ولكن عقب الاجتماع، أعلن يويفا أن منظمي كرة القدم الأوروبية مستمرون في التزامهم بالمسابقات القائمة على "الانفتاح والتضامن والجدارة".

وذكر بيان ليويفا أنه "استجاب لطلب (إيه 22 سبورتس) لعقد اجتماع اليوم في مدينة نيون، من أجل إتاحة الفرصة لهم لمخاطبة جميع سلطات كرة القدم الأوروبية".

وأضاف البيان أن "يويفا بقيادة ألكسندر سيفرين وممثلين كبار من الدوريات المحلية، والأندية، واللاعبين، والجماهير أكّدوا معًا أن معارضة إقامة دوري السوبر تظل ثابتة مثلما كان الحال في أبريل/نيسان 2021″.

وإضافة لسيفرين، حضر مسؤولون كبار الاجتماع بما في ذلك رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي، والرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ أوليفر كان".

وواصلت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس دعوتها لإقامة دوري السوبر في الأشهر الأخيرة، وتنتظر حاليًا الحكم في قضية أمام محكمة العدل الأوروبية، بعدما اتّهمت يويفا باحتكار المسابقات الدولية".