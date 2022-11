يملك النجم البرازيلي نيمار -الذي يقود جيلا رائعا يسعى إلى التتويج بكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2002- فرصة دخول قائمة أساطير كرة القدم في بلاده خلال مونديال قطر 2022 الذي يخوضه منتخب "سيليساو" مرشحا بقوة لإحراز اللقب.

بعمر الـ30 سيرتدي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي القادم من برشلونة الإسباني عام 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو زي القائد الذي لا غبار عليه في صفوف البرازيل بطلة العالم 5 مرات (رقم قياسي)، والتي تقدم عروضا رائعة وأنهت تصفيات أميركا الجنوبية دون أي خسارة، على أمل السير على خطى البرازيليين الكبار الذين يتقدمهم الجوهرة بيليه بطل العالم 3 مرات.

وإذا كان التتويج هدفا جماعيا فإن نيمار يسعى إلى تحقيق رقم قياسي آخر من خلال تخطي عدد الأهداف التي سجلها الأسطورة بيليه مع منتخب بلاده، وسجل "الملك" 77 هدفا، وهو رقم قياسي في صفوف سيليساو، ولا يبتعد عنه نيمار سوى بـ3 أهداف.

