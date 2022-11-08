أهدى الصدارة لبرشلونة.. رايو فايكانو يصعق ريال مدريد في الليغا

كبّد رايو فايكانو ضيفه ريال مدريد الخسارة الأولى له هذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد الفوز عليه 3-2 في ختام الجولة الـ13 من المسابقة.

وسجل لفايكانو كلٌّ من سانتي كوميسانيا (5) وألفارو غارسيا (44) وأوسكار تريخو (67 من ركلة جزاء)، فيما وقع على هدفي ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش (37) والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو (41).

وسمحت هذه الخسارة لبرشلونة بالحفاظ على موقعه في صدارة الترتيب بـ34 نقطة وخلفه ريال مدريد بـ33 نقطة.

أما فايكانو الذي حقق فوزه السادس هذا الموسم والثالث تواليا، فرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن.

وحافظ ريال مدريد على شباكه نظيفة مرتين فقط في 13 مباراة خاضها في الليغا هذا الموسم.