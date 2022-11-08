شكوك حول مشاركة هالاند في مباراتي مانشستر سيتي القادمتين

أعرب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، عن شكوكه بشأن مشاركة إيرلنيغ هالاند مع الفريق في مباراته أمام تشلسي غدًا الأربعاء في الدور الثالث ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وعاد هالاند بعد غيابه عن مباراتين بديلًا أمام فولهام في الدوري الإنجليزي، وسجل هدفًا من ركلة جزاء، ليقود فريقه للفوز (2-1).

ومع ذلك لم يتعاف المهاجم النرويجي الدولي بشكل كامل من إصابة القدم، والذي سجّل 23 هدفًا في 17 مشاركة مع مانشستر سيتي، وربما يغيب عن مباراة تشيلسي.

وأوضح غوارديولا -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- "ما زال هالاند غير جاهز بشكل كامل. سنرى حالته غدًا، ويوم السبت (أمام برينتفورد) إنه يتحسّن".

وأضاف أن "الأهم هو أن العظْمة لم تتعرض للكسر، لذلك لا يوجد ضرر كبير، والضرر وقع في الرباط فقط. هو ليس بصحة مثالية حاليًا، ولكن خلال أسبوع أو 10 أيام من الممكن أن يحدث أي شيء".

ويُتوقع أن يستدعي المنتخب النرويجي هالاند للمباراتين الوديتين مع إيرلندا وفنلندا هذا الشهر، ولكن غوارديولا أكّد أن هذا سيكون بناء على جاهزية المهاجم.

وختم "إذا شعر أنه بخير فاللعب للمنتخب الوطني أمر مهم للاعبين. ليس لدي مشكلة أن يلعب أي لاعب مع منتخب بلاده إذا كان جاهزا".

وستكون مباراة الأربعاء مبكرة للغاية للمدافع الإنجليزي الدولي كايل ووكر، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته في المونديال، ولكن زميله الدولي فيليبس سيكون متاحًا.

ولعب فيليبس 13 دقيقة منذ انضمامه من ليدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بسبب خضوعه لجراحة عقب إصابته في الكتف.

ورغم قلة الدقائق التي لعبها، يظل اللاعب متمسكًا بأمل انضمامه لقائمة المنتخب الإنجليزي لكأس العالم، المكوّنة من 26 لاعبًا، والتي سيعلن عنها غاريث ساوثغيت مدرب منتخب "الأسود الثلاثة" الخميس المقبل.