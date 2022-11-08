شاهد.. قصة حزينة عن رونالدو ببرنامج "المستطيل الأخضر".. والدته أرادت إجهاضه ومشيئة ربه جاءت به إلى الدنيا

عام 1984 وفي مدينة فونشال عاصمة جزيرة ماديرا البرتغالية، وُلد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولولادته قصة حزينة، خاصة أن والدته سعت لإجهاضه وطلبت من طبيبها ذلك.

والدة "الدون" فدولوريس أفيرو التي كانت حاملًا في طفلها الرابع، ذهبت إلى الطبيب شاكية باكية، وطلبت منه إجهاضها؛ لأن الحمل غير مرغوب فيه.

ووقف الطبيب مذهولًا أمام طلب السيدة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة قال لها "سيدة دولوريس، لا أرى أسبابًا طبية مقنعة تدفعني للموافقة على طلبك".

تبكي دولوريس وتخبر الطبيب أن الأسباب ليست طبية، بل لأن زوجها "مدمن على الخمر"، ولديها ثلاثة أطفال لا تستطيع تلبية طلباتهم وهم فقراء، ولا تملك الوقت والأموال لتعليمهم.

وتابعت قصتها الحزينة أنها "تعمل خادمة في فرنسا للحصول على بعض الأموال، ولا يمكنها أن تكمل بهذا الحمل وتأتي بهذا الطفل إلى العالم".

كل هذه الأسباب لم تقنع الطبيب، ولهذا لم يمنحها الإذن بالإجهاض، ليُولد الطفل رغمًا عنها بإرادة الله ومشيئته، ويغيّر حياة دولوريس إلى الأبد.

سيصبح هذا الطفل، كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وأكثرهم ثراء في عالم الساحرة المستديرة عبر العالم.

وبعد أن أصبح رونالدو بهذه الشهرة والنجومية علِم بالأمر، وقال لها "يا أمي أردت إجهاضي، وأنا الشخص الذي يسعدك".

هذه القصة كانت موضوع الحلقة الثانية من برنامج "المستطيل الأخضر" الذي أطلقه موقع الجزيرة نت ضمن خطة القطاع الرقمي في شبكة الجزيرة لإطلاق برامج أكثر تخصصًا وعمقًا.

ويُعرض البرنامج على منصات الجزيرة رياضة في فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك وعلى الجزيرة نت.