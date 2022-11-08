أطلق صانع المحتوى السعودي "باور كمستكا" تحديا للوصول إلى كأس العالم 2022 في قطر انطلاقا من العاصمة السعودية الرياض قبل 20 يوما من انطلاق البطولة، لكنه بدأ بهللة واحدة فقط.

وانطلق كمستكا من الرياض قبل نحو أسبوع، حيث بدأ رحلته بطلب توصيل مجاني من السيارات ليصل من منزله إلى وسط المدينة، وأقله بعض السائقين إلى هناك، وبدأ حينها بمقايضة الهللة التي يملكها معهم حتى وصل إلى 30 ريالا تقريبا.

وقرر حينها أن يبدأ في استثمار الأموال، حيث اشترى علب مياه ليبيعها في الشارع، كما اشترى دفتر رسم وحاول رسم المارة وبيع ما يرسمه لهم، وكرر الأمر حتى وصل إلى 110 ريالات، وهو الحد الأدنى الذي يمكنه من استئجار سيارة.

حينها استأجر سيارة ليتمكن من النوم فيها، وكذلك عمل بها كتاكسي لتوفير بعض الأموال لشراء التذاكر وتوفير النفقات اللازمة للوصول إلى العاصمة القطرية الدوحة وحضور المونديال.

ويوثق صانع المحتوى يومياته عبر حسابه على سناب شات وقناته على يوتيوب، حيث يمر بالكثير من التجارب في رحلته فقد باع الشاي لفترة، ثم عمل في أحد الكافيهات، وغيرها من المغامرات.

وحظيت الفيديوهات التي وثق فيها صانع المحتوى رحلته برواج واسع عبر المنصات، وتخطت بعض الحلقات المليون مشاهدة عبر منصة يوتيوب، حيث يترقب الكثيرون مصير رحلته وإمكانية نجاحه في الوصول إلى المونديال.

وتبقى على مونديال قطر 12 يوما فقط، حيث ستنطلق البطولة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمباراة قطر والإكوادور، وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وانطلق عدد كبير من المغامرين نحو قطر بطرق مختلفة خلال الأسابيع الماضية، إذ ذهب البعض مشيا على الأقدام، وسافر آخرون عبر الدراجات النارية أو السيارات الكهربائية.